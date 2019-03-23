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Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 22:05 | Son Güncelleme

HOPA'DA HALKA SESLENDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin dönüşü Hopa ilçesinde yağmur altında toplanan partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki korsan bir gösteri yapıyorsunuz.

Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (3)

HOPA'DA HALKA SESLENDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin dönüşü Hopa ilçesinde yağmur altında toplanan partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki korsan bir gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim" diye espri yaptı.
Ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Havanın yağmurlu olduğunu biliyorum. Zor koşullarda bulunuyoruz. Ama yüreğimizde bir şey var. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu hepimizin ortak görevi olacak. Size sadece şu sözü veriyorum. Emin olun günün 24 saati bu ülkenin güzel insanları için, bu ülke huzura kavuşsun diye, birlikte huzurlu yaşamak için bu ülkenin gençleri, kadınları, engellileri yani herkes için çalışıyorum ve çalışacağım" dedi.
Kılıçdaroğlu, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçerek, Batum Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

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Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (3)Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (3)

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