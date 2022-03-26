Kılıçdaroğlu'nun 'barajı' sözlerine Bahçeli'den tepki! 'Fazla merak iyi değildir'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da düzenlenen MHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda partinin 5 ayaklı stratejik planını açıkladı. Bahçeli ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik 'baraj' eleştirisine "Fazla merak iyi değildir" diyerek tepki gösterdi.

ANAYASANIN DEĞİŞMESİ İÇİN ÇOĞUNLUK HEDEFİ

Bahçeli MHP'nin 5 ayaklı stratejik planını 6 Şubat'ta duyurduklarını hatırlatarak hedefleri şu sözlerle açıkladı:

MHP Cumhur ittifakının vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır. Bu bizim birinci stratejik ilkemizdir.

MHP Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi için insan üstü bir çaba gösterecektir. Bu bizim ikinci stratejik hedefimizdir.

MHP 2023 Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur ittifakının anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilmesi için olağanüstü çaba sergileyecektir.

MHP terörün kökünü kazıma, bölücülüğün kafasını koparma seferberliğinde her fedakarlığı seve seve yapacaktır. Milli ve yerli bir ekonominin tesisi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir.

MHP Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu en geniş demokratik katılımın sağlandığı, başkanlık sistemini kurumsallaştıran yeni bir anayasanın hazırlanması konusunda çalışacak ve siyasi faaliyetlerini bu uğurda yoğunlaştıracaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: FAZLA MERAK İYİ DEĞİLDİR

CHP'nin sandıktan 1. çıktığı 6 ili ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü, karanlık yönlerini birer birer anlatarak milletimizi aydınlattık.

CHP Genel Başkanı son grup toplantısında şahsımı hedef alıp "Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin? Merakım odur" diye soru sormuş. Sayın Kılıçdaroğlu, fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Sayın Kılıçdaroğlu bizi bırak da mahşeri barajın, milli ahlakın barajını nasıl geçeceksin? Madem yüzme biliyorsun, haydi git Boğaz'dan haç çıkarmayı dene.

Seçim barajının yüzde 3'e düşmesini isteyen Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yüzde 7 üzerinden partimiz üzerinden spekülasyon yapması garabettir. Kılıçdaroğlu senin için rahat yok, MHP'nin nefesi ensendedir.

