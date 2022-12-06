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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu için çok konuşulacak '2018' iddiası: Erdoğan, davet etti!

06.12.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu ismi gündem yarattı. Necmettin Batırel-Özgür Demirtaş polemiğinden sonra ortaya atılan yeni iddia dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Acemoğlu'na 2018 yılında bakanlık teklifi yapıldığını belirten gazeteci Barış Yarkadaş, söz konusu teklifin eski Bakan Mehmet Şimşek tarafından iletildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Daron Acemoğlu için çok konuşulacak '2018' iddiası: Erdoğan, davet etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyaset üstü beyin takımı" dediği 70 kişilik uzman ekibinde yer alan Prof. Dr. Daron Acemoğlu ismi gündem yarattı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapacak Acemoğlu ile ilgili Necmettin Batırel, "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ'nün övdüğü Ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış, kan çekmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Batırel'in paylaşımını alıntılayan ekonomist Özgür Demirtaş çok sert tepki göstermiş, "Acemoğlu denen kişinin dünya ekonomi-finans profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla. Nobel'e gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız korkunç" demişti. Gelen tepkiler sonrası Batırel ise özür dilemişti.

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ÇOK KONUŞULACAK DARON ACEMOĞLU İDDİASI

Kamuoyunda bir anda geniş gündem yaratan ekonomist Acemoğlu'yla ilgili tartışmalar devam ederken çok konuşulacak yeni bir iddia ortaya atıldı. Katıldığı canlı yayında, 2018 yılında yaşandığını iddia ettiği bir olayı anlatan gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın sözleri gündem yarattı.

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Daron Acemoğlu

"ERDOĞAN ACEMOĞLU'NA BAKANLIK TEKLİF ETTİ"

"Bugün iktidara yakın medyanın yerden yere vurduğu Acemoğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Mehmet Şimşek aracılığıyla kabinede olmaya davet etti. Bakan olması istendi" diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

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ACEMOĞLU KABUL ETMEDİ! ÇÜNKÜ...

"Acemoğlu ise 'akademik çalışmalarıma devam edeceğim. Kitap yazıyorum. O yüzden siyaseti düşünmüyorum' dedi ve ondan sonra da zaten kitabını çıkardı."

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2013'TE CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN ÖDÜL ALMIŞTI

Acemoğlu 2013 yılında Sosyal Bilimler alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülmüştü.

Ödülünü, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün elinden almıştı.


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