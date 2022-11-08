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Kılıçdaroğlu'nun istifa çıkışına Bakan Soylu'dan yanıt geldi! "Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur"

08.11.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada uyuşturucu iddialarına değinirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" demişti. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na yanıt verirken "Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur" diyerek sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun istifa çıkışına Bakan Soylu'dan yanıt geldi! "Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur.

Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize "kimyasal silah" kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya "cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti" yaftası takan, PKK’nın Suriye kolu PYD'yi "barış elçisi"(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde "gazeteci" diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!"

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Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu

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