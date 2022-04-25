Kılıçdaroğlu o ziyaretinden vazgeçti! Adalet Bakanlığı izin verdi ama…

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında tutuklanan askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’na başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ziyaretinden vazgeçtiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynadığı belirlenen askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Bakanlığa başvurdu. Bakanlık tarafından onaylanan ziyaretin tepki alacağını düşünen Kılıçdaroğlu’nun ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

Daha önce darbe girişimi sırasında yer alan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri CHP’nin TBMM’deki grup toplantısına katılmış ve Kılıçdaroğlu da cezaevindeki o öğrencileri ziyaret edeceği sözünü vermişti. Cezaevindeki askeri öğrencileri ziyaret etmek istediğini belirten CHP’liler, Bakanlığa bu durumu iletti. Bakanlık, ziyaret için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verilmesi gerektiğini bildirdi. Fakat Kılıçdaroğlu’nun, bakanlığın ziyarete izin verileceğini bildirmesinin ardından bu ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

İHA



