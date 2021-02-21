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Kılıçdaroğlu: PKK'nın saldırdığı tek lider benim

21.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu: PKK'nın saldırdığı tek lider benim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'yi PKK'lı diye suçluyorlar. PKK'nın saldırdığı tek lider benim. Şavşat'tan Ardanuç'a giderken canımızı zor kurtardık" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu üyesi dernek başkanları ile video konferans toplantısıyla görüştü. Görüşmede vatandaşın taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, siyasetin görevinin memleketi kalkındırmak ve vatandaşlara iş sağlamak olduğunu söyledi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteminin, yetkinin 3 ayrı yere verilmesini öngören bir sistem olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Yasama organı TBMM, millet adına vatandaşlar seçilmiştir. Millet adına karar alır, kanunlar çıkarır. İki yürütme organı, kanunları uygular. Bütçeyi, kanunu Meclis çıkarır. Bütçedeki paranın harcanmasını yürütme organı uygular. Üçüncüsü yargıdır. Meclis'in çıkardığı kanunlar, yürütme organını yaptığı işler yasalara uygun mu değil mi, bunu inceler. Yargı tarafsız, bağımsız olmalı, hukukun üstünlüğüne göre karar verebilmeli. Eğer bunları yapabilirsek parlamento güçlü olmuş olur. Yani güçlendirilmiş parlamenter sisteminden bahsettiğimiz budur" dedi.

"HASSAS OLDUĞUMUZ 2 TEMEL KONU VAR"

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, "CHP'yi PKK'lı diye suçluyorlar. PKK'nın saldırdığı tek lider benim. Şavşat'tan Ardanuç'a giderken canımızı zor kurtardık. Bir er şehit oldu. Ama toplum unutuyor. Bu ülkenin çıkarlarını savunmak kolay bir şey değildir arkadaşlar. Milletin hakkını, hukukunu savunmak kolay değildir, zordur. Ankara'dan İstanbul'a ben 450 kilometre adalet yürüyüşü yaptım, bu kolay birşeymidir. Dünya siyaset tarihinde bu kadar uzun bir siyasetçi adalet için yol yürümemişti. Dolayısıyla biz hakkı, hukuku ve adaleti savunuruz. Hangi partiden, kimlikten, inançtan, yaşam tarzından olursa olsun. Hassas olduğumuz iki temel konu var; bayrak ve vatan. Bayrağımız dalgalanacak, vatanımızda özgürce hür yaşayacağız" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu ayrıca, tarım ve hayvancılıkta planlama yapılması gerektiğini bildirdi. (DHA)

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