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Kılıçdaroğlu "Sakın ola ki..." diyerek seslendi: Seçim geldiği zaman...

23.10.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla siyaset gündeminde liderlerin yaptığı açıklamalar da yakından takip ediliyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat ziyaretinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vatandaşları sandığa gitmeleriyle ilgili uyaran kılıçdaroğlu, “Seçim geldiği zaman sakın ola ki, boş verin sandığa gitmesek de bir şey olmaz. Bir oydan bir şey olmaz demeyeceksiniz. Hepiniz ama hepiniz sandığa gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu "Sakın ola ki..." diyerek seslendi: Seçim geldiği zaman...

2023 yılında gerçekleşecek seçimlere ilişkin siyasilerden her geçen gün yeni ve dikkat çeken açıklamalar geliyor. Özellikle cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının hız kazandığı bu dönemde siyasiler de ziyaretlerini sıklaştırdı. Yozgat'a giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere ilişkin önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar...

"BİR ŞEYDEN EMİN OLMANIZI İSTERİM"

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir’den belde hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrasında belde halkına hitaben konuşma yapan Kılıçdaroğlu, tek amaçlarının 85 milyonun huzur içerisinde yaşaması olduğunu belirterek çalışmalara bu yönde devam ettiklerini söyledi.

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Siyasette zaman zaman tartışmaların olduğunu da ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir şeyden emin olmanızı isterim. Bu kardeşinizin tek hedefi var. Güzel bir ülkede 85 milyonun huzur içinde yaşamasıdır. Tek amacım budur. Bu amaç için çalışalım. Eleştiriler olur, meydan okumalar olur. Hiçbir endişeniz olmasın. Bay Kemal hiçbir mücadeleden bir adım bile geri adım atmaz. Hiç merak etmeyin. Bütün bunlar bir tarafa emin olmanızı isterim. Sizin için bu ülkenin 7’den 70’e bütün evlatları için, gençleri için, yaşları için çalışıyorum. Çaba harcıyorum, sadece ben değil milletvekili arkadaşlarım da aynı şekilde büyük çaba harcıyorlar. Onlar da mücadele ediyorlar. Zamanımız yok, geziyoruz. Anadolu güzel, Anadolu büyük bir coğrafya, o coğrafyada bütün vatandaşlarımızla kucaklaşmak istiyoruz. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, kızıyla herkesle ama herkesle dost olmak, kardeş olmak, beraber olmak, ortak mücadele etmek belirlemek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz inşallah sizlerin desteğiyle son bulacaktır” dedi.

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"SEÇİMLERDE TEK İSTEĞİM VAR"

Yozgat’ta vatandaşları sandığa davet eden Kılıçdaroğlu, “Seçimlerde tek isteğim var. Seçim geldiği zaman sakın ola ki ya boş verin sandığa gitmesek de bir şey olmaz. Bir oydan bir şey olmaz demeyeceksiniz, hepiniz ama hepiniz sandığa gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız. Seçim sonuçlarına bakacaksınız. Sandık görevlileri görevini yapıyor mu, yapmıyor mu? Onlara da bakacaksınız. Sandık görevlisi görevini yapmıyorsa il başkanımız burada, ilçe başkanımız burada onlara da söyleyeceksiniz. Herkes görevini yapacak, sandıklara sahip çıkacak, oylara sahip çıkacak. Şöyle bir endişe yaratıyorlar. Efendim işte oy olur, seçimler olur. Bunlar şunu yaparlar, bunu yaparlar, ayak oyunları yaparlar. Hiçbir oyun bize sökmez. En büyük millettir, halktır ve biz mutlaka iktidarı kucaklayacağız. Sizin için kucaklayacağız” şeklinde konuştu.

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Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Bahadın Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Yozgat Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri

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