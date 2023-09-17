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  4. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu uzun zaman sonra bir arada! İstanbul'da dikkat çeken görüntü

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu uzun zaman sonra bir arada! İstanbul'da dikkat çeken görüntü

17.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, idam edilişlerinin 62'nci yılında eski Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu'yu mezarı başında andı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu daha sonra merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da kabrine ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu uzun zaman sonra bir arada! İstanbul'da dikkat çeken görüntü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, idam edilişlerinin 62'nci yılında eski Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişler Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu mezarları başında andı.

KAFTANCIOĞLU'DA EŞLİK ETTİ

Birlikte mezar başına yürüyen ikiliye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Dua okunmasının ardından, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdürü, Kore Gazisi Mustafa Şevket Tarı ile bir süre sohbet etti.

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TURGUT ÖZAL'IN MEZARINI DA ZİYARET ETTİLER

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra birlikte yürüyerek merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarına da ziyarette bulundu.

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(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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