HABER

Kılıçdaroğlu, yabancı misyon şefleriyle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 17:11 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Büyükelçiliği'nin daveti üzerine, bir grup ülkenin misyon şefleriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç Büyükelçiliği'nin daveti üzerine büyükelçilik ikametgahında bir grup ülkenin misyon şefleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, söz konusu davete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, bugün Ankara'daki İsveç Büyükelçiliği'nin daveti üzerine Büyükelçi'nin ikametgahında bazı ülkelerin misyon şefleriyle bir araya geldiğini belirten Çeviköz, "Yabancı misyon şefleri iç politika, Türkiye'deki siyasi ve sosyal gelişmeler, yaklaşan yerel seçimler, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin geleceği, Rusya ile ilişkiler, siyasi tutuklular, Suriye'de güvenlikli bölge, ekonomik durum ve ekonomik reform ile ilgili birçok konuda CHP'nin görüşleri hakkında sorular sordu. Sayın Genel Başkan, konularla ilgili ayrıntılı yanıtlar vermek suretiyle CHP'nin tutumunu anlattı." bilgisini paylaştı.

Ünal Çeviköz, misyon şeflerinin, görüşmeden ve aldıkları samimi, şeffaf ve açık yanıtlardan dolayı memnuniyet duyduklarını bildirdi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
CHP'li Kaya: İzmir'de açan çiçek Hakkari'nin de yüzünü güldürecekCHP'li Kaya: İzmir'de açan çiçek Hakkari'nin de yüzünü güldürecek
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı AK Parti'den istifa ettiKaradeniz Ereğli Belediye Başkanı AK Parti'den istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Dünyaca ünlü o yarışmaya katılıyor

Dünyaca ünlü o yarışmaya katılıyor

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham’ı kabul etti

Fahrettin Altun: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

Fahrettin Altun: Terör bataklığını kurutmadan durmayacağız

CHP'de flaş gelişme! Aziz Kocaoğlu: Müracaat ettim

Flaş gelişme! Resmen açıkladı: Adaylık için müracaat ettim

Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

Cumhur İttifakı için çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.