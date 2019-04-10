Kılıçdaroğlu: YSK, kararıyla Türkiye'yi ya aydınlığa çıkaracak ya kaosa sürükleyecek (2)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Türkiye'nin özellikle ekonomi konusunda sıkıntıları varken, İstanbul seçimlerinin sonu belli olmayan bir problem haline geldiğini belirtti. Akşener, "Ekonomi berbatken, kriz derinleşirken acaba bu ekonomiyi düzeltmek yerine İstanbul sorunu yaratarak ekonomideki gidişatı örtmek mi istiyorsunuz? Bu işi beceremiyorsanız biz 'Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerin genel başkanları olarak size ekonomi konusunda yol göstermeye hazırız. Diğer yandan Türkiye’nin dış politikayla ilgili S-400 başta olmak üzere pek çok sorunu varken, İstanbul seçimiyle ilgili bu şekilde bir tavrın, bir problemin yaratılmış olmasını yine dış politikada Türkiye’nin itibarını koruyacak bir tavrı koyamamanın getirdiği ve milletimizin dikkatini buradan ayırmak için İstanbul seçimlerinin Tükiye’nin önemli problemi haline gelmesi mi söz konusu? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olarak bu konuda da size yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.

"İddianız şu oldu; Türkiye'de sandık güvenliği muhteşem. AK Parti kazandığında muhteşem; ama karşısında bir başka siyasi partinin adayı kazandığı zaman hile var. Eğer sandık güvenliğini sağlayamamışsanız suçlusu sizsiniz. Bostan korkuluğu muydunuz? Büyükçekmece için söylüyorum, yasadaki 3 ay ikamet zorunluluğunu kaldıran biz miyiz, siz kaldırdınız. İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım 15 bin oyla, bin oyla kazanmış olsaydı, bugün biz bunları konuşuyor olacak mıydık? Büyükçekmece'de okullara gidip 15 yaşındaki çocuklara ifade verdiren polis ve savcılar marifetiyle tek tek hane gezen, burada ifadeler alan bir seçim anlayışı olamaz. O sandıklarda hem görev alacak, hem de oy kullanacak insanlarla ilgili gerekli itirazlar yapılmıştır. Kimisi kabul görmüştür, kimisi kabul edilmemiştir. Orada sorun yoktur. İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik tavrın ve durumun olduğuyla karşı karşıyayız. Millet iradesi gaspıyla karşı karşıyayız. Kenan Evren döneminde bile Türkiye'de böyle bir şey görülmedi. 'Arkadaşım kazanmazsa gayrimeşru, kazanırsa her şey yolunda'. Bu nasıl çifte standarttır?"

'ARADAN GEÇEN ZAMAN İÇİNDE NE OLDU?'

Meral Akşener, 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul ve Ankara’da yaptığı konuşmaların gayet sağduyulu olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Aradan geçen zaman içinde ne oldu? Kim ve kimler kulağına fısıldadı ki bugün bulunduğu noktaya geldi. Bunun cevabının aziz ve gazi millete verilmesi gerekmektedir. Sandık başkanlarının asker olduğuna dair şikayet var kendi ağzından. Soruyorum, Kocaeli'nde imamlar görevlendirildi. Camiyi bırakıp, namaz kıldırmayı bırakıp, köylerde sandık başkanı olan imamlarımız var. Bunları tayin eden sizsiniz. Daha önceki seçimlerde öğretmen ve sivillerin görevli olduğu sistemi niye değiştirdiniz?"

'BİLDİKLERİMİ ANLATMAMIN ÖNÜNE GEÇEN İRADE KİMDİ?'

Meral Akşener, her konuda bitmeyen bir FETÖ isnadı olduğunu bildirerek şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın partisinin başlangıcında yer almış birisiyim. Erdoğan o gün cemaat, bugün FETÖ denilen gruba karşı uzaktı. Aradan ne zaman geçti, ne oldu, kim ya da kimler Erdoğan’ı o grupla, o örgütle masaya oturttu. FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için İYİ Parti'nin verdiği iki araştırma önergesi reddedildi. 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na beni davet etme kararı alındıktan sonra kimler kulağınıza fısıldadı, o davet metni müdahale ile geri çektirip o komisyona bildiklerimi anlatmamın önüne geçirten irade kimdir?"