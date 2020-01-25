Kılıçdaroğlu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Zor bir süreç yaşıyoruz. Beni bu süreç içerisinde duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü bir çaba göstermeleridir." dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deprem haberini duyunca önce Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı aradığını, görüştüklerinde o saatlerde bir can kaybının olmadığını ifade ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Daha sonra televizyonlardan can kaybıyla ilgili haberler de geldi. İki genel başkan yardımcısı arkadaşımı Malatya ve Elazığ'da görevlendirdim. Sabah İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarımız bölgeye hem yardım hem de araç gönderdi." Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem bölgesine gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız gönderdiği yardımların bölgedeki çalışmasıyla ilgili olarak da yardımların halka ulaşıp ulaşmaması konusunda da gözlemlerde bulunmak üzere kendisi deprem bölgesine gitti. Tabii zor bir süreç yaşıyoruz. Beni bu süreç içerisinde duygulandıran olay, bu tür felaketlerle karşı karşıya kaldığımızda siyasi görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızın gönül birliği içinde yaraları sarmak için olağanüstü bir çaba göstermeleridir. Bu tasada ve kıvançta beraber olmanın bütün güzelliklerini gösteriyor bize. Tabii Allah başka acılar vermesin, bu tür acılar bizleri birleştiriyor ama keşke bu tür acılar olmasa. Her türlü önlem alınsa ve dolayısıyla da bir can kaybı yaşanmasa. En büyük arzularımızdan birisi de budur. Bu çerçevede olaya bakıyoruz. Bu çerçevede arkadaşlarımız oradalar. Değerlendirmeleri yapıyorlar. Bölgenin bütün ihtiyaçlarını belediye başkanlarımızla birlikte merkezi yönetim de karşılıyor zaten. Dolayısıyla vatandaşlarımız da bölgeye olan sempatilerini, yardımlarını esirgemiyorlar. Hem Elazığlılara hem Malatyalılara başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Onlar da inşallah kısa süre içerisinde iyileşir ve evlerine dönerler."