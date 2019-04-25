Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki saldırı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Çubuk Akkuzulu'da değerlerini yitirmemiş Anadolu evlatlarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetini şeref, haysiyet, gelenek ve ahlakını yitirenlerden koruduğunu belirterek, "Devlet; devlet erkanını, milletvekillerini, vatandaşlarını koruyamıyorsa, benim gibi milletvekilleri gövdesini koyarak, tabancasını çekerek gereğini yapar. 'Devlet değiliz, bu işi beceremiyoruz' deniliyorsa, ben görevimi yapmaya hazırım." dedi.

Kuşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının yaşandığı Çubuk'taki şehit cenazesinde kendisinin de bulunduğunu, linç girişimiyle ilgili bazı siyasilerin gereğini yaptığını ancak birçoğunun olayı kınamadığını belirtti.

Olaya çok üzüldüğünü anlatan Kuşoğlu, bazı siyasilerin, "Kılıçdaroğlu'nu kendi milletvekilleri yalnız bırakmıştır." açıklamasının da ahlak dışı bir iftira olduğunu ifade etti.

Kuşoğlu, Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinin devlet töreni olduğunu, devletin herkesin güvenliğini sağlaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: