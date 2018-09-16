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Kılıçdaroğlu'ndan "Tarık Akan" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2018 17:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının ikinci yılında, saygı ve özlemle anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk sinemasının usta isimlerinden Tarık Akan'ı vefatının ikinci yılında, saygı ve özlemle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Akan'ın vefatının ikinci yıla dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Unutulmaz filmleri, aydın kişiliği ve eğitime yaptığı büyük katkıları nedeniyle hep saygıyla hatırlamaya devam edeceğiz. Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarık akan Twitter

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