CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk sinemasının usta isimlerinden Tarık Akan'ı vefatının ikinci yılında, saygı ve özlemle andığını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Akan'ın vefatının ikinci yıla dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Unutulmaz filmleri, aydın kişiliği ve eğitime yaptığı büyük katkıları nedeniyle hep saygıyla hatırlamaya devam edeceğiz. Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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