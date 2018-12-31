Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

"Hak arayışındaki herkesi kendisine düşman gören, düşüncelerini ve uyarılarını cesaretle dile getiren siyasetçileri, bilim insanlarını, sanatçıları, gazetecileri bir suç odağı haline getiren tek adam rejimi, Tevfik Fikret'in 'Sis' şiirini anımsatırcasına bir kibir abidesi olarak ülkemizin üzerine çökmüş durumda. Örneğin, 'Yüksek Seçim Kurulu' vasfını kaybederek 'Yandaş Seçim Kurulu' haline dönüşen YSK'nin tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmenlerin oy kullanma şartlarını yeniden düzenleyen son kararı, çağdaş demokrasilerin kutsal bir hak olarak tanımladığı seçme hakkını idari sınırlamalarla ortadan kaldırmaktadır. Bu karar, en temel insan haklarının, demokrasinin ve insan onurunun en büyük güvencesi masumiyet karinesini de yok etmektedir ancak ne yaparlarsa yapsınlar, baharın gelişini durduramayacaklar.

Türkiye'nin insan hakları, yargı bağımsızlığı, demokrasi ile ifade ve medya özgürlüğünde, dünyanın en alt liginde yer aldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, milyonların adalet, iş ve aş arayışının sürdüğünü, gelir dağılımındaki eşitsizliğin kökleştiğini, eğitim sistemindeki kötüleşmenin durdurulamadığını, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, istismarın önlenemediğini savundu.

Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2018'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığında Anadolu'nun içinde bulunduğu umutsuz halin, farklı örneklerle bugüne taşındığı bir yıl olarak geride kaldığını belirtti.

Atatürk'ün bu mücadelenin merkezini "Milletin yazgısını doğrudan doğruya üstlenerek, karamsarlık yerine ümit, tereddüt yerine azim ve iman koyan ve yokluktan koskoca bir varlık çıkaran Türkiye Büyük Millet Meclisi" olarak gördüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin temelinde ise milletin azim ve kararlığı ile milletin kayıtsız şartsız egemenliğinin bulunduğunu vurguladı.

2019 yılı Mart'ında yapılacak yerel seçimler, güneşi hissettiğimiz ferah, aydınlık günlerin başlangıcı olacak. Başarmanın coşkusuyla, 2019 Mayısı'nda, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. Yılı'nı kutlayacağız çünkü Milli Mücadele, Atatürk'ün 4 Ekim 1922'de TBMM kürsüsünde tanımladığı üzere 'Düşman elleriyle viran olmuş ve her köşesini kurtarmak için seve seve can vermiş çocuklarımızın kanıyla sulanmış' yurdumuzun, tarihte benzeri az görülen bağımsızlık mücadelesinin adıdır."

Tek adam rejiminin yarattığı bu iklime rağmen mutlulukla anımsayacağımız umut dolu bir yıla kavuşuyoruz.

- "Biz başaracağız"

Kemal Kılıçdaroğlu, 1919'un yüzüncü yılında, Atatürk'ün yol göstericiliğinde milletin mutlak egemenliğini hedefleyen, hak, hukuk, adalet mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biliyor ve inanıyoruz ki saltanatları sürsün diye Türkiye’yi yokluğa, bu ülkenin insanlarını da yoksulluğa mahkum eden anlayışın, kibir abidesi saraylarındaki iktidarlarını sonlandırmak, tüm vatanseverlerin kendisine, çocuklarına ve ülkesine karşı görevidir. Biz başaracağız." ifadelerini kullandı.

FETÖ, PKK ve DEAŞ ile diğer terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Kılıçdaroğlu, gazilere şükranlarını sundu.

Kılıçdaroğlu, 2019'un ülkeye, bölgeye ve tüm insanlığa demokrasi, adalet ve huzur getireceğine inandığını belirterek, mutluluk ve sağlık diledi.

