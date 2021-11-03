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  4. Kılıktan kılığa giren FETÖ Gümüşhane imamı polisten kaçamadı

Kılıktan kılığa giren FETÖ Gümüşhane imamı polisten kaçamadı

03.11.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde "Gümüşhane il imamı", Trabzon’da polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Zanlının yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlendi.

Kılıktan kılığa giren FETÖ Gümüşhane imamı polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "Gümüşhane il imamı” olan Özcan Otkun’un (48) Trabzon’da saklandığını tespit etti.

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KISKIVRAK YAKALANDI

Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır mahallesindeki bir evde saklandığı belirlenen Gümüşhane Üniversitesi’nden ihraç Öğretim Üyesi Özcan Otkun, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

KILIK DEĞİŞTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Gözaltına alınan FETÖ üyesi emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, zanlının yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gümüşhane Trabzon
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