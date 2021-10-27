Son Dakika! MSB duyurdu: Sınırda FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB #TSK pic.twitter.com/W1Dl8SKxbO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2021



