Son Dakika: 40 ilde FETÖ operasyonu! 100 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında Ankara merkezli 40 ilde gözaltı kararı verdi.
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