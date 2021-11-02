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Son Dakika: 40 ilde FETÖ operasyonu! 100 kişiye gözaltı

02.11.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara merkezli 40 ilde FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son Dakika: 40 ilde FETÖ operasyonu! 100 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında Ankara merkezli 40 ilde gözaltı kararı verdi.

Ayrıntılar birazdan...


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Anahtar Kelimeler:
fetö Ankara
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