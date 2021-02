Kılın olduğu her yerde görülüyor! Kıl dönmesi nasıl oluşuyor, kara merhem kullanmak işe yarıyor mu?

Kıl dönmesi genel olarak vücutta kılların olduğu her bölgede görülebilir. Her iki koltuk altı bölgesinde de kıl dönmesine bağlı olarak bir takım hastalıklar meydana gelebilir. Pubisin kıllı bölgesinde de küçük apsecikler ya da fistül delikleri olabilir. Ancak cerrahi açıdan, kuyruk sokumu bölgesinde her iki kalçanın tam orta hattında apse oluşumudur. İşte kıl dönmesiyle ilgili bilmeniz gerekenler.

KILIN OLDUĞU HER YERDE GÖRÜLEBİLİR

Vücudun kıllı bölgelerinde kıl köklerinden çıkan kıl gövdesi ve uç kısmının cildin dışına çıkmaktadır. Cildin dışına çıkamadıkları zaman, kıllar içeriye dönmekte ve orada bükülü olarak kalmakta, kıl kökü de ölmektedir. Zamanla orada bir enfeksiyon ve minik apseler olabilir.

Vücudun kıllarının olduğu sakal, koltuk altı, pubis gibi her bölgede olabilir. Ancak cerrahi olarak kuyruk sokumu bölgesinde kıl dönmesine bağlı apseler oluşması durumudur.

KIL DÖNMESİ NASIL BELİRTİ VERİR?

Kıl cildin altına döndüğünde ve orada kıl kökü öldüğünde, orada bir yabancı doku varmış gibi ciltte kabarıklık ve kızarıklık meydana gelebilir. Bu kızarıklık giderek artabilir, orada ağrı oluşabilir, bu bir yumuşak doku apsesi demektir. Hastanın ateşinde de yükselme söz konusu olabilir.