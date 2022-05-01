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Kilis, Kırıkkale, Kırklareli bayram namazı saat kaçta? Kilis, Kırıkkale Kırklareli bayram namazı ne zaman kılınacak?

01.05.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram namazı saatleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vatandaşlar yarın sabah kılacakları bayram namazı saatlerini bilmek istiyor. Diyanet namaz vakitlerini paylaştı. İl il bayram namazı saatleri yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İşte Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli bayram namazı saatleri!

Kilis, Kırıkkale, Kırklareli bayram namazı saat kaçta? Kilis, Kırıkkale Kırklareli bayram namazı ne zaman kılınacak?

Bayram namazı saatleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı tüm Müslüman dünyası için önemli aylar arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve geçiyor. Ramazan Bayramı için geri sayılırken bayram namazı vakitleri merak konusu oldu. Bayram namazı saatleri şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. İl il bayram namazı saatlerini haberde yer alıyor. Peki Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte merak edilen il il bayram namazı saatleri...

KİLİS BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı’nda Kilis bayram namazı vakti saat 06.08 olacak.

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı’nda Kırıkkale bayram namazı vakti saat 06.18 olacak.

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı’nda bayram Kırıklareli namazı vakti saat 06.40 olacak.

BAYRAM NAMAZI, KAÇ REKAT NASIL KILINIR?

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

  1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

  1. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Kırıkkale Kilis
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