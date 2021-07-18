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Kilis'te kan donduran olay! Çocuğunun tıraşını beğenmeyen baba, berberi öldürdü

18.07.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te çocuğunun tıraşını beğenmeyen kişi ile berber arasında çıkan kavgada, berber Ali Osman Karabalık pombalı tüfekle vurularak, öldürüldü.

Kilis'te kan donduran olay! Çocuğunun tıraşını beğenmeyen baba, berberi öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Kilis'te Odun Pazarı Caddesi üzerinde berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık ile tıraş ettiği çocuğun ailesi arasında tıraşın beğenilmemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun babası Y.B. av tüfeği ile Ali Osman Karabalık’a ateş açarak yaraladı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Karabalık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra Y.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kilis
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