HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğundan acı haber! Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğundan acı haber! Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

06.04.2023 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi. Yapılan aramalar sonucunda çocuğun cansız bedeni 12 metrelik su kuyusunda bulundu. Çocuğun boynuna briket bağlanarak kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Polis olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğundan acı haber! Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Olay, Kilis Okçular Mahallesi, Selvili Medrese Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Çalışma sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, küçük kızın evinin yan sokağında iki katlı binanın bahçesindeki su kuyusunda arama çalışması başlattı.

AW864165_01

12 METRELİK KUYUDA BULUNDU

Polis ekipleri ve itfaiyenin yaptığı çalışmaların ardından kayıp kız iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulundu. Talihsiz kızın cansız bedeni, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu 12 metrelik kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA-20230405-30776240-30776237-KILISTE_KAYBOLAN_9_YASINDAKI_KIZ_COCUGU_SU_KUYUSUNDA_OLU_BULUNDU
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA-İHA)

AA-20230405-30776240-30776236-KILISTE_KAYBOLAN_9_YASINDAKI_KIZ_COCUGU_SU_KUYUSUNDA_OLU_BULUNDU


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nişan atan çiftin aileleri arasında kavga! Polis TOMA ile müdahale ettiNişan atan çiftin aileleri arasında kavga! Polis TOMA ile müdahale etti
Kürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattıKürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattı
Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…
Anahtar Kelimeler:
Kilis

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu canlı yayında tarih verdi: Avrupa'ya vizesiz gidilecek

Kılıçdaroğlu canlı yayında tarih verdi: Avrupa'ya vizesiz gidilecek

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti!

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 4-0 kazandığı Andorra maçını 3-0 hükmen kaybetti!

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına seks shop hikayesi damga vurdu! "O kadar güzel bir kız ki.."

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına seks shop hikayesi damga vurdu! "O kadar güzel bir kız ki.."

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.