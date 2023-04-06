Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğundan acı haber! Cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Olay, Kilis Okçular Mahallesi, Selvili Medrese Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Çalışma sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler, küçük kızın evinin yan sokağında iki katlı binanın bahçesindeki su kuyusunda arama çalışması başlattı.

12 METRELİK KUYUDA BULUNDU

Polis ekipleri ve itfaiyenin yaptığı çalışmaların ardından kayıp kız iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulundu. Talihsiz kızın cansız bedeni, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu 12 metrelik kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA-İHA)



