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"Kiliselerin, vakıfların ve cemaatlerin haklarını verdik, veriyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "İktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye'de farklı inançlara mensup kiliselerin, vakıfların ve cemaatlerin haklarını verdik, veriyoruz"

İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye'de farklı inançlara mensup kiliselerin, vakıfların ve cemaatlerin haklarını verdik, veriyoruz." dedi.

Karabağlar ilçesinde seçim ofisini ve esnafı ziyaret eden Çavuşoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi, taksi durağında çay içti, 1 yaşındaki Yağız bebeği kucağına alarak sevdi.

Daha sonra Tarihi Asansör'de üç semavi dinin temsilcileriyle yemekte buluşan Bakan Çavuşoğlu, program sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir ve Anadolu topraklarının farklı kültürlerin, medeniyetlerin beşiği olduğunu söyledi.

Toplantıda burada faaliyet gösteren kilise, cemaat ve vakıfların gündeme getirdiği konuları değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, talepleri dinlediklerini anlattı.

Çavuşoğlu, bu tür toplantıları sadece seçim zamanında değil, her zaman yaptıklarını ifade ederek toplantıların taleplerin, sorunların karşılanmasında faydalı olduğunu dile getirdi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıdaki taleplere ilişkin soru üzerine, mülkiyet konuları, kiliselerin restorasyonu, vakıf kurulması gibi istekler olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bunlar yıllardır adım attığımız, farklı inanç gruplarının, farklı vakıfların ve cemaatlerin haklarını vermek için attığımız adımlar çerçevesinde gelen taleplerdir. İktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye'de farklı inançlara mensup kiliselerin, vakıfların ve cemaatlerin haklarını verdik, veriyoruz. İnanan, inancına güvenen başkalarının dininden, inancından rahatsız olmaz. Ülkemizin gerçekleridir. Arkadaşlarımızın burada gündeme getirdiği konular da makul konular, biz de takibini yapacağız."

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de Anadolu'da birçok dinin temsil edildiğini, İzmir'de farklı inançların huzur içinde yaşadığını anlatarak, bunların kentin zenginlikleri olduğunu söyledi.

İzmir'de aynı sokakta cami, kilise ve havranın yer aldığına işaret eden Zeybekci, "Bütün ibadethaneleri hiç bir ayrım yapmaksınız restore etmek, cemaatlere, inanç kesimlerine teslim etmek, onların kullanımına sunmak gibi gayret içinde olacağız. İzmir bu özelliği ile çok daha güçlü hale gelecek. İzmir'in yıllık turist sayısı 1 milyon. 1 milyon turisti İzmir'e yakıştırmıyoruz. Sadece inanç turizmi için milyonlarca insan İzmir'e gelse başka hiçbir yerde göremeyeceklerini burada göreceklerdir." diye konuştu.

Yemeğe, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Başpiskoposu Ertan Çevik, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Monsenyör Lorenzo Piretto, İzmir Ortodoks Kilisesi Metropoliti (Başpiskopos) Bartholomeos Samaras, İzmir Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yorgo Teodoris, İzmir Musevi-Yahudi Cemaati Onursal Başkanı Jak Kaya da katıldı.

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