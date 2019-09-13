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Kilis’te silah operasyonu :1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Kilis’te jandarma ekipleri, 5 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 milimetre çapında fişek, 16 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet tüfek dipçiği ile 2 adet cop ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vaiz Mahallesinde Y.B isimli şahsın evinde yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 milimetre çapında fişek, 16 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet tüfek dipçiği ile 2 adet cop ele geçirildi.

Kilis’te jandarma ekipleri, 5 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 milimetre çapında fişek, 16 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet tüfek dipçiği ile 2 adet cop ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vaiz Mahallesinde Y.B isimli şahsın evinde yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 milimetre çapında fişek, 16 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet tüfek dipçiği ile 2 adet cop ele geçirildi. Olayla ilgili Y.B. gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.

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