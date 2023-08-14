Kilo sorunu olanlar dikkat! Yağları yok eden mucize diyet ile 2 hafta sonra kendinizi tanıyamayacaksınız

Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde tatil planı yapan kişiler kısa sürede zayıflamanın yollarını araştırıyor. Yaz mevsimi nedeniyle birçok uzman, kilo vermeyi kolaylaştıran öneriler veriyor. İşte, 2 haftada göbek yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak o mucize yöntem...
Düşük karbonhidrat, yüksek oranda yağ ve orta miktarda protein içeren ketojenik diyet kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca, vücuttaki yağ depolarının azalmasını yol açıp enerji için gerekli yağ yakımını sağlıyor.
Kan şekerini düzenleyen ketojenik diyette karbonhidrat bulunmamaktadır. Karbonhidrat miktarı; sebze ve yoğurt gibi süt ürünlerinden karşılanır. Uzmanlar ketojenik diyet önerdikleri kişilerin ekmek, makarna, patates gibi nişastalı yiyeceklerden uzak durmasını tavsiye ediyor.
Diyet 3 ana öğünden oluşuyor. İsteğe göre 1 ara öğün eklenebilir. Ana öğünde; salataların yanına protein tercih edilir. Ara öğünlerde ise yoğurt ve az miktarda yulaf ezmesi tüketilebilir.
Portakal, elma, muz, kavun, karpuz, üzüm armut, kiraz, patates, bezelye, pırasa, havuç, bulgur, buğday, pirinç, yulaf, mısır, çavdar, filizlenmiş tahıllar, un, ekmek, simit, tahıl, makarna, yulaf ezmesi, granola, yağsız yoğurt, yağsız süt, krem peynir, az yağlı peynir gibi süt ürünleri, mercimek, nohut, barbunya soya fasulyesi, meyve çayları, meyve suları, şekerli içecekler, gazlı içecekler.
Ton balığı
Somon balığı
Levrek
Çipura
Alabalık
Tavuk
Kıyma
Kuzu eti
Hindi
Sert peynirler
Yumuşak peynirler
Lor peyniri
Salatalık
Ispanak
Mantar
Kabak
Lahana
Karnabahar
Siyah çay
Bitki çayları
Şekersiz kahve
KAHVALTI
2 yumurta, avokado, salatalık, şekersiz açık çay, yağlı peynir
ARA ÖĞÜN
Badem, ceviz, bitki çayı
ÖĞLE
100-150 gram tavuk/balık eti, yeşil salata
AKŞAM
Diyete uygun sebzelerle sotelenmiş tavuk ve sotelenmiş brokoli.