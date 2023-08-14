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Kilo sorunu olanlar dikkat! Yağları yok eden mucize diyet ile 2 hafta sonra kendinizi tanıyamayacaksınız

14.08.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla kilolarından şikayetçi olan kişiler için en iyi çözüm sağlıklı beslenmenin yanında spor ve egzersiz yapmak. Birçok vatandaş, yoğun çalışma saatlerinin yanında düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle bazı zamanlar egzersiz yapmaktan vazgeçebiliyor. Bu diyetle yalnızca haftada 2 kilo vermeniz mümkün. İşte, kilo sorunu olanlar için 2 haftada yağ yaktıran mucize diyet...

Kilo sorunu olanlar dikkat! Yağları yok eden mucize diyet ile 2 hafta sonra kendinizi tanıyamayacaksınız

Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde tatil planı yapan kişiler kısa sürede zayıflamanın yollarını araştırıyor. Yaz mevsimi nedeniyle birçok uzman, kilo vermeyi kolaylaştıran öneriler veriyor. İşte, 2 haftada göbek yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak o mucize yöntem...

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Düşük karbonhidrat, yüksek oranda yağ ve orta miktarda protein içeren ketojenik diyet kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca, vücuttaki yağ depolarının azalmasını yol açıp enerji için gerekli yağ yakımını sağlıyor.

Kan şekerini düzenleyen ketojenik diyette karbonhidrat bulunmamaktadır. Karbonhidrat miktarı; sebze ve yoğurt gibi süt ürünlerinden karşılanır. Uzmanlar ketojenik diyet önerdikleri kişilerin ekmek, makarna, patates gibi nişastalı yiyeceklerden uzak durmasını tavsiye ediyor.

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Diyet 3 ana öğünden oluşuyor. İsteğe göre 1 ara öğün eklenebilir. Ana öğünde; salataların yanına protein tercih edilir. Ara öğünlerde ise yoğurt ve az miktarda yulaf ezmesi tüketilebilir.

KETOJENİK DİYETTE TÜKETİLMESİ YASAK OLAN GIDALAR

Portakal, elma, muz, kavun, karpuz, üzüm armut, kiraz, patates, bezelye, pırasa, havuç, bulgur, buğday, pirinç, yulaf, mısır, çavdar, filizlenmiş tahıllar, un, ekmek, simit, tahıl, makarna, yulaf ezmesi, granola, yağsız yoğurt, yağsız süt, krem peynir, az yağlı peynir gibi süt ürünleri, mercimek, nohut, barbunya soya fasulyesi, meyve çayları, meyve suları, şekerli içecekler, gazlı içecekler.

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KETOJENİK DİYETTE TÜKETİLMESİ GEREKEN GIDALAR

Ton balığı

Somon balığı

Levrek

Çipura

Alabalık

Tavuk

Kıyma

Kuzu eti

Hindi

Sert peynirler

Yumuşak peynirler

Lor peyniri

Salatalık

Ispanak

Mantar

Kabak

Lahana

Karnabahar

KETOJENİK DİYETTE TÜKETİLMESİNE İZİN VERİLEN İÇECEKLER

Siyah çay

Bitki çayları

Şekersiz kahve

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KETOJENİK BESLENME İÇİN ÖRNEK MENÜ

KAHVALTI

2 yumurta, avokado, salatalık, şekersiz açık çay, yağlı peynir

ARA ÖĞÜN

Badem, ceviz, bitki çayı

ÖĞLE

100-150 gram tavuk/balık eti, yeşil salata

AKŞAM

Diyete uygun sebzelerle sotelenmiş tavuk ve sotelenmiş brokoli.

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