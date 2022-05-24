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Kilosu yüzünden alay edildi okulu bıraktı: Beni işe de almıyorlar, büyük adamlar gibi giyiniyorum

24.05.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşayan daha 14 yaşında 130 kiloya ulaşan Teyfik Yıldız, kilolarından kurtulup tekrar okula gideceği günün hayalini kuruyor. Yıldız, ''Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Bu yüzden okula gitmek istemiyordum. Okulda da alay konusuydum ve hep dışlanıyordum. Okulumu bıraktığım için işe gitmek istiyorum ama işe bile kimse almıyor. 14 yaşındayım ama adam vazifesi görüyorum, büyük adamlar gibi giyiniyorum'' diyerek kendisine yardım eli uzatılmasını istedi.

Kilosu yüzünden alay edildi okulu bıraktı: Beni işe de almıyorlar, büyük adamlar gibi giyiniyorum

Kahramanmaraş’ta 14 yaşında 130 kiloya ulaşan Teyfik Yıldız, zayıflamak istiyor.
Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesinde yaşayan Teyfik Yıldız'ın en büyük hayali fazla kilolarından kurtulup tekrar okuluna gitmek.

Kilolarından dolayı arkadaşları tarafından alay konusu olduğunu söyleyen Yıldız, “14 yaşındayım ve artık kıyafetlerim olmuyor. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Bu yüzden okula gitmek istemiyordum. Okulda da alay konusuydum ve hep dışlanıyordum. Ben zayıflamak istiyorum. Doktor abilerimden, ablalarımdan destek istiyorum. Acı yemekleri çok fazla yiyorum ve oda yemek yeme hislerimi fazlalaştırıyor.

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''BÜYÜK ADAMLAR GİBİ GİYİNİYORUM''

Okulumu bıraktığım için işe gitmek istiyorum ama işe bile kimse almıyor. Şuan 130 kiloyum ve 80 kiloya düşmek istiyorum. 14 yaşındayım ama adam vazifesini görüyorum, büyük adamlar gibi giyiniyorum. Kıyafet bulmakta zorlanıyorum. Herkes benimle çok kiloluyum diye dalga geçiyor ve o yüzden evden dışarı çıkmak istemiyorum” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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