Kim Kardashian derin sırt dekoltesiyle poz verdi... Neredeyse göğüsleri açılacaktı!

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian malikaneyi andıran lüks evini yılbaşına uygun dekore etmişti. Ancak Kim'in paylaşımına "Görgüsüz", "Zenginliğin mide bulandırıcı görüntüsü" eleştirileri yağmıştı.

SKIMS'in 43 yaşındaki kurucusu Kim Kardiashan son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. 364 milyon takipçisi bulunan ünlü isim Instagram hesabından sırt dekolteli bir paylaşım yaptı. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

"Çok muhteşem elbiseye bayıldım", "Ateşli", "Elbisesi çok güzel", "Muhteşem" gibi yorumlar yapıldı.







