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  4. Kim Kardashian derin sırt dekoltesiyle poz verdi... Neredeyse göğüsleri açılacaktı!

Kim Kardashian derin sırt dekoltesiyle poz verdi... Neredeyse göğüsleri açılacaktı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.01.2024 16:13 | Son Güncelleme:
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Yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Kim Kardashian, noel kutlamasından fotoğraflarını paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde evini aşırı şekilde süsleyerek görgüsüzlükle suçlanan ünlü isim tarzıyla yine olay oldu. Kardashian sırt dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Kim Kardashian derin sırt dekoltesiyle poz verdi... Neredeyse göğüsleri açılacaktı!

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian malikaneyi andıran lüks evini yılbaşına uygun dekore etmişti. Ancak Kim'in paylaşımına "Görgüsüz", "Zenginliğin mide bulandırıcı görüntüsü" eleştirileri yağmıştı.

kim kardı

SKIMS'in 43 yaşındaki kurucusu Kim Kardiashan son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. 364 milyon takipçisi bulunan ünlü isim Instagram hesabından sırt dekolteli bir paylaşım yaptı. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

kim kard

"Çok muhteşem elbiseye bayıldım", "Ateşli", "Elbisesi çok güzel", "Muhteşem" gibi yorumlar yapıldı.

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