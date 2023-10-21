Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik ödülü kazanmıştı! 'Elimi kaybettiğimde bakış açımı değiştirdim'

Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin, Batman’da devam eden 6’ncı Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali'ne katıldı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Göğercin, “Batman Belediyesi ve Batman Valiliğinin daveti üzerine 6’ncı Kitap Fuarı için buradayım. Bu davetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni görmek için gelen Batman halkına da çok teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. Çok güzel bir fuar olacağını düşünüyorum. Cumhuriyetin 100’ncü yılına özel temalı bir fuar. Bu yüzden hem bilgilendirici hem de Batmandaki genç nüfusa faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

"ELİMİ KAYBETTİĞİMDE BAKIŞ AÇIMI DEĞİŞTİRDİM"

Zorluklara karşı nasıl devam edebiliyorsun diye soran bir vatandaşa Rabia Birsen Göğercin, “Elimi kaybetmem benden fiziksel olarak sadece sağ elimi götürdü. Onun dışında ben hayatta çok farklı deneyimler kazandım, çok farklı olaylar yaşadım ve çok farklı bir bakış açısı kazandım. Elimi kaybettiğimde acımı değiştiremediğimden bakış açımı değiştirerek devam etmeye başladım. Çünkü Rabia Birsen Göğercin’i Rabia Birsen Göğercin yapan bir sağ el değildi, benim fikirlerimdi her zaman için. Değiştiremeyeceğim noktalar oldu. Hepimizin hayatta değiştiremeyeceği noktalar oluyor. Onlarla mücadele etmek yerine kabullenip devam etmeyi seçtim” diyerek cevap verdi.

(İHA)





