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Kimi 'Türkiyem' şarkısı açtı, kimi Türk bayrağıyla giriş yaptı: Gurbetçiler akın akın geliyor! "Türkiye gibisi yok"

02.07.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler Türkiye'ye akın akın gelmeye devam ediyor. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin kimi 'Türkiyem' şarkısını açtı, kimi Türk bayrağı ile yurda ayak bastı. Gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparkenki görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Kimi 'Türkiyem' şarkısı açtı, kimi Türk bayrağıyla giriş yaptı: Gurbetçiler akın akın geliyor! "Türkiye gibisi yok"

Avrupa'dan Türkiye hasretiyle yola çıkan gurbetçi vatandaşların Türkiye'ye giriş yaparken duyguları kabardı. İşlemlerin hızlı ilerlemesi gurbetçilerin sınır kapısından geçişlerini de kolaylaştırdı.

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DUYGU DOLU ANLAR YAŞADILAR

Okulların tatile girmesinin ardından memleket hasreti ile yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıklarında duygu dolu anlar yaşıyor. Kimisi ellerinde Türk bayrağı ile kimisi ise 'Türkiyem' şarkısını açarak Türkiye'ye ayak basmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor.

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Gurbetçiler, kilometrelerce süren yolculuk sonrası Kapıkule üzerinden Türkiye'ye giriş yaparak memleketlerinin yolunu tutuyor.

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GEÇİŞ İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI İÇİN TEDBİRLER ARTIRILDI

Kapıkule Sınır Kapısı'nda aylar öncesinden gurbetçi sezonuna hazırlık yapıldı, tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı ve işlem yapılan giriş-çıkış peron sayıları arttırıldı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin memleketlerine gitmek için kullandığı Kapıkule'de 12 peron sürekli açık tutuluyor ve burada görev alan personeller işlemlerin hızlı ilerlemesi için büyük çaba gösteriyor.

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DESTEK PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Gurbetçilerin geçtiğimiz yıllarda oluşan kuyruk çilesi de gerek işlemlerin hızlı yapılması, gerek peron sayısının arttırılması gerekse alınan üst düzey tedbirler sonrası neredeyse sona erdi. Eskisi gibi çok fazla sıra beklemeden rahatlıkla geçtiklerini belirten gurbetçiler, Edirne Valiliği tarafından oluşturulan dinlenme alanlarında ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yolculuklarına devam ediyor.

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"TÜRKİYE GİBİSİ YOK"

Almanya'dan gelen ve Türk bayrağını açarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda fotoğraf çektiren Adnan Erdoğan, Karadeniz'e doğru yola çıktıklarını ve yolculuklarının sıkıntısız geçtiğini ifade etti. Bulgaristan Sınır Kapısı'nda 1 buçuk saat sıra beklediklerini aktaran Erdoğan, Türkiye gibisinin olmadığını söyledi.

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Belçika'dan gelen Eda Buzlu Tokai, "Yolculuğumuz çok güzel geçti rahat geldik ve çok sıra beklemedik. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bir an önce vatanımıza kazasız belasız varmayı umuyoruz. Önce aile ziyareti yapacağız. Sonra tatile devam edeceğiz. Türk bayrağını görünce hemen video fotoğraf çekildik. Anlatılmaz yaşanır, çok başka bir duygu" dedi.

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Fransa'dan gelen gurbetçi Özcan Çaçan ise, "Altı senedir gelmemiştik. Çok özlemişiz. Yolculuğumuz güzel geçti rahat geldik. Türk bayrağını gördüm, heyecanlı ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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gurbetçi Kapıkule sınır kapısı

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