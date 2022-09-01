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  4. Kiminin dehşeti oldu, kiminin eğlencesi! Bursa'dan şok etkisi yaratan görüntüler

Kiminin dehşeti oldu, kiminin eğlencesi! Bursa'dan şok etkisi yaratan görüntüler

01.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dün etkili olan sağanak yağış sonucu hayat felç olmuş, vatandaşlar paniğe kapılmıştı. Fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu şehirlerarası otobüs terminalinin çatısının çökmesi korku dolu anlara sebep olurken o anlara ilişkin yeni görüntüler her şeyden habersiz vatandaşların yaşadığı korkunun boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan aynı sıralarda kentteki bir başka vatandaşın yağmur sularında ilginç "yolculuğu" akıllara durgunluk verdi.

Kiminin dehşeti oldu, kiminin eğlencesi! Bursa'dan şok etkisi yaratan görüntüler

Bursa'dan şok görüntüler! Yıldırım düşmesi ve fırtınanın etkisiyle otobüs terminalinin çatısı çökerken vatandaşların kaçışma anlarına ait yeni görüntüler şok etkisi yarattı. Olayda yaralanan olmadı.

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İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan, Mudanya’da öğle saatlerinde yaşanan sel ve iş yerlerinin sular altında kaldığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bölgede yağan şiddetli yağmurun ardından oluşan selde, cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı, araçlar su içinde kaldı. Esnaflar, iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma yaparken, bir vatandaş sel sularını eğlence alanına dönüştürdü.

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YAĞMUR SUYUNDA SIRA DIŞI EĞLENCE

Sağlığını hiçe sayan vatandaş çamurlu suya aldırış etmeden arkasına yaslanıp yüzdü. O anlar ise başka bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(İHA)

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Bursa Yıldırım sağanak bursa otobüs terminali
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