Kiminin dehşeti oldu, kiminin eğlencesi! Bursa'dan şok etkisi yaratan görüntüler

Bursa'dan şok görüntüler! Yıldırım düşmesi ve fırtınanın etkisiyle otobüs terminalinin çatısı çökerken vatandaşların kaçışma anlarına ait yeni görüntüler şok etkisi yarattı. Olayda yaralanan olmadı.

İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Öte yandan, Mudanya’da öğle saatlerinde yaşanan sel ve iş yerlerinin sular altında kaldığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bölgede yağan şiddetli yağmurun ardından oluşan selde, cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı, araçlar su içinde kaldı. Esnaflar, iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma yaparken, bir vatandaş sel sularını eğlence alanına dönüştürdü.

YAĞMUR SUYUNDA SIRA DIŞI EĞLENCE

Sağlığını hiçe sayan vatandaş çamurlu suya aldırış etmeden arkasına yaslanıp yüzdü. O anlar ise başka bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

