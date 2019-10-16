KADIN

Kimler tüp bebek yaptırabilir, tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
HAMİLELİK HABERLERİ  | 16.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Doğal yöntemler ile bebek sahibi olamayan çiftler için tüp bebek uygulaması uzun yıllar tercih edilen tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Tüp bebek tedavisi, kısırlık tedavilerinde en çok tercih edilen tedavilerin başında gelir.

Kimler tüp bebek yaptırabilir, tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, "Kimler tüp bebek yaptırabilir, tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?" sorularının yanıtlarını ve daha fazlasını bizler için yanıtladı.

Kısırlık birçok sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Kısırlığa neden olan durumlar ortadan kaldırıldığında kısırlık da ortadan kalkabilir. Ancak her seferinde böyle bir durum yaşanmaz. Bu nedenle kısırlığa neden olan rahatsızlık ortadan kalksa bile gebe kalma şansı ortadan kalkar.

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Bu gibi durumlarda tüp bebek tedavisi bebek sahibi olmak isteyen çiftlere bir çözüm sunar. Çiftlerin tüp bebek tedavisine başlamadan önce bu tedaviye uygun olup olmadıkları kontrol edilir.

KİMLER TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN UYGUN?

Çiftlerin bir yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkide bulunmasına rağmen gebelik elde edilemediğinde tüp bebek tedavisi tercih edilir. Tedaviye başlanmadan önce yumurtalık rezervlerinin değerlendirilmeye alınması gerekir. Bu değerlendirme adet döneminin üçüncü gününde hormon testleri ve ultronografik görüntülemeler ile gerçekleştirilir.

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İnceleme sonunda yumurtalık rezervinin durumuna göre tüp bebek uygulamaları 45 yaşına kadar yapılabilir. Ancak yaşın ilerlemesi ile beraber tüp bebek tedavisinde başarı şansı düşüş gösterir. Bu nedenle tüp bebek tedavisine, kısırlık tanısı konduktan sonra geç kalmadan başlamak gerekir. 38 yaşını geçen kadınlarda ise tüp bebek tedavisine başlanmadan önce ek olarak preimplantasyon genetik tanı yöntemi de uygulanır.

NASIL UYGULANIR?

Tüp bebek uygulaması birçok adımdan meydana gelir. İlk olarak hormon ilaçları ile yumurtaların sayısı arttırılır. Daha sonra yapılan kan testleri ile ideal sayı yakalandığında yumurtular toplanır. Foliküler aspirasyon adı verlen bu toplama işlemi sonrasında hafif kramplar ve kanamalar meydana gelebilir. Ancak bu semptomlar 24 saat içerisinde ortadan kalkar.

Yumurtalar alındıktan sonra erkekten alınan sperm hücreleri ile olgun yumurtalar birleştirilir. Başarılı bir birleşmeden sonra yumurtalar bölünerek embriyoları meydana getirir.

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Beş günlük gözlemin sonunda seçilen embriyo bir kateter yardımıyla rahme yerleştirilir. Sonrasında ise embriyonun rahim içerisine ve uterus duvarına yerleşmesi beklenir. Embriyonun tutuması ile beraber tüp bebek tedavisi başarılı olduğu anlamına gelir.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

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