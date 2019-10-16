Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, "Kimler tüp bebek yaptırabilir, tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı?" sorularının yanıtlarını ve daha fazlasını bizler için yanıtladı.

Kısırlık birçok sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Kısırlığa neden olan durumlar ortadan kaldırıldığında kısırlık da ortadan kalkabilir. Ancak her seferinde böyle bir durum yaşanmaz. Bu nedenle kısırlığa neden olan rahatsızlık ortadan kalksa bile gebe kalma şansı ortadan kalkar.

Bu gibi durumlarda tüp bebek tedavisi bebek sahibi olmak isteyen çiftlere bir çözüm sunar. Çiftlerin tüp bebek tedavisine başlamadan önce bu tedaviye uygun olup olmadıkları kontrol edilir.

KİMLER TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN UYGUN?

Çiftlerin bir yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkide bulunmasına rağmen gebelik elde edilemediğinde tüp bebek tedavisi tercih edilir. Tedaviye başlanmadan önce yumurtalık rezervlerinin değerlendirilmeye alınması gerekir. Bu değerlendirme adet döneminin üçüncü gününde hormon testleri ve ultronografik görüntülemeler ile gerçekleştirilir.