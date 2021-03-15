Kimliği çalındı, hayatı kabusa döndü! Ölü olduğunu öğrendi

Kendi ifadesine göre 60 yıl önce okumak için ABD'ye giden Nursan Spragins, Kaliforniya’da muhasebe eğitimi gördü ve çalışmaya başladı. Üç kez evlenen ve boşanan Spragins dördüncü evliliğine hazırlanırken, nikahına 3 gün kala nişanlısı motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

ÇANTASI ÇALINDI, KİMLİKSİZ KALDI

2000 yılı başında Türkiye’ye dönen Nursan Spragins, İzmir’de çantası çalınınca bütün kimlik belgeleri yok oldu. 2005 yılında Kadıköy Nüfus Müdürlüğünden kimlik çıkartan kadın, emekli olmasına rağmen çalışmak için iş ararken Kemer’e geldi ve aşık olduğu bu beldeye yerleşti.

ABD’de emekli olduğu için gelen maaş çeklerini yıllarca özel bir bankanın Kemer şubesinden tahsil eden Spragins bir süre sonra kimliğini yeniden kaybetti.

Maaş çeklerini paraya çevirdiği banka şubesinde tanındığı için işlerini yıllarca kaybettiği kimliğinin fotokopisiyle yürüten Nursan Spragins, önceki yıl banka görevlileri kendisine ‘kimlik aslı olmadan işlem yapamayacağını‘ söyleyince sıkıntılı günler başladı. Hesabı bloke edilen, daha sonra haftada 50 dolar verilince sabit ödemelerini yapmakta zorlanan kadın yeniden kimlik çıkartmak için girişimde bulundu ancak bu süreçte sıkıntılar daha da büyüdü.