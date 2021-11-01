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  4. Kimliğini gizleyen polis ortaya çıkardı! 224 bin liralık ceza

Kimliğini gizleyen polis ortaya çıkardı! 224 bin liralık ceza

01.11.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kumar oynandığı iddia edilen ev ve iş yerlerine baskın düzenleyen polis ekipleri, 168 kişiye 224 bin lira para cezası kesti. Yüklü miktarda paranın oyunda kullanıldığını gören ekiplerin keşif için kimliğini gizleyen bir polisten yardım aldığı öğrenildi. Film senaryolarından farksız bir planla yürütülen çalışmalar neticesinde çok sayıda pul ve oyun kağıdının yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kimliğini gizleyen polis ortaya çıkardı! 224 bin liralık ceza

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentteki bazı ev ve iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, merkez Çukurova ilçesindeki kıraathane görünümlü kumarhanenin açılış yaptığını ve yüklü miktarda paranın oyunda kullanıldığını belirledi. Kimliğini gizleyen bir polis, Taner Ç.’ye ait olduğu öğrenilen kıraathaneye girerek keşif yaptı.

PARA YERİNE GEÇEN PUL VE OYUN KAĞITLARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon için harekete geçilmesinin ardından açılış yapılan kumarhane ile birlikte 36 iş yeri ve 5 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda suçüstü yakalanan 168 kişiye kumar oynamaktan toplam 224 bin TL para cezası uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 46 bin TL para, 2 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ile oyun kağıdı ele geçirildi.

ADRESLER MÜHÜRLENDİ

Baskın yapılan adresler mühürlenirken, 39 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

İHA

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Adana
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