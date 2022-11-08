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Kimlik kaybetme cezası ne kadar? Kimlik kaybetme cezası nereye ve nasıl ödenir, kayıp kimlik harcı nasıl yatırılır?

08.11.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler kendilerine ait şahsi bir kimlik kartına sahiptir. Resmî bir belge niteliği taşıyan bu kimlik, vatandaşa özgüdür ve kişiye ait özel bilgiler içerir. Günlük hayatta her alanda ihtiyacınız olabilecek kimlik oldukça önemli bir belge olması sebebiyle kaybedilmesi durumunda cezai bir işlem ile karşılaşmanız mümkündür. Kimlik kaybetme cezası ne kadardır ve nereye ödenir?

Kimlik kaybetme cezası ne kadar? Kimlik kaybetme cezası nereye ve nasıl ödenir, kayıp kimlik harcı nasıl yatırılır?

Doğduğunuz günden itibaren resmî kurumlar başta olmak üzere birçok alanda kullanılır. Kimlik kartı her daim taşınması gerekli ve zorunlu ola bir karttır. Yanınızda taşıdığınız kimlik kartı herhangi bir sebepten dolayı kaybolabilir. Kimliğinizi kaybettiyseniz endişe duymanıza gerek olmadan kaybettiğinizi fark ettiğiniz ilk anda yapmanız gereken şey çağrı merkezi ya da nüfus müdürlüklerine bildirmektir. Bu bildirim zorunluluktur. Peki, kimlik kartı kaybolursa ne olur, cezası ne kadar?

Kimlik kaybetme cezası ne kadar?

Kimlik kaybetme cezası 2022 yılında Resmî Gazete aracılığıyla yayınlanan yönetmelikte belirlenmiştir. Kimlik kaybetme cezası 2022 yılında bulunmamaktadır. 6661 sayılı Kanun sonrasında kimlik kartını kaybetmenin cezası kaldırılmıştır. Yalnızca kaybolan kimlik kartı yerine yeni bir T.C. kimlik kartı çıkarmak için ödenmesi gereken belirli bir ücret bulunuyor. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinde yer alan 19. maddede kimlik kartını kaybeden kişilerin yurt içinde ve yurt dışında ne yapması gerektiğiyle ilgili şu bilgiler verilmiştir: ''Kartı kaybetmesi halinde durumu yurt içinde çağrı merkezine veya nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise en yakın dış temsilciliğe bildirmekle yükümlüdür.''

Bu maddede belirtilen kimlik kartı kaybetme bildirimini gerçekleştirmek için Alo 199 çağrı merkezini arayarak bildirim yapabilirsiniz. Diğer bir seçenek de bulunduğunuz yerdeki nüfus müdürlüğüne müracaat ederek kayıp bildirimi yapmaktır.

Kimlik kaybetme cezası nasıl ödenir?

Kimlik kaybetme cezasının kaldırılmasının yanı sıra yeni kimlik çıkarmak için ödemeniz gereken bir ücret bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 75 TL'dir

Kayıp kimlik harcı nasıl yatırılır?

"Kimlik kaybetme cezası nereye ödenir?" sorusunun cevabı olarak birkaç farklı yol bulunur. Kimlik kaybetme cezasını aşağıdaki seçeneklerden biri ile ödeyebilirsiniz:

Ehliyet ve kimlik kaybetme cezası ödeme işlemlerini de yukarıdaki seçeneklerden biri ile gerçekleştirmeniz mümkündür.

Kimlik kaybedenlerin hazırlaması gereken belgeler nelerdir?

Kimlik kaybedenlerin hazırlaması gereken belgeler şu şekildedir:

  • Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, avukat kimlik belgesi, basın kartı gibi diğer resmî kimlik belgelerden herhangi biri
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kimlik harç makbuzu

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