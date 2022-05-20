HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kimliksiz ailenin kahreden dramı! Hem kendinin hem de 3 çocuğunun kimliği yok: Hayvanların bile var

Kimliksiz ailenin kahreden dramı! Hem kendinin hem de 3 çocuğunun kimliği yok: Hayvanların bile var

20.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 sene önce ölen babasının yalnızca 2 erkek çocuğuna kimlik çıkarttığı kadının eşi, 3 çocuğuna da kimlik çıkartmadı. Hem kendisi hem de 3 çocuğunun kimliği olmayan kadının tek isteği kimlik sahibi olmak. Ölmeden önce bir kimliği olsun isteyen Sabiha, ''Benim kimliğimi babam, çocuklarımın kimliğini eşim çıkartmadı. DNA testi için annemin mezarının açılması gerektiğini söylediler ama yıllar geçti yine de çıkmadı kimlik'' derken 16 yaşındaki Sevda, ''hayvanların bile kimliği var'' dedi.

Kimliksiz ailenin kahreden dramı! Hem kendinin hem de 3 çocuğunun kimliği yok: Hayvanların bile var

Şanlıurfa’da tarım işçisi olan Bozan Akşam (85), 65 sene önce kimliği olmayan Ayşe (80) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten 2’si erkek toplam 8 çocukları dünyaya geldi. Ancak baba Bozan Akşam, iddiaya göre 2 erkek çocuğuna kimlik çıkarttı, kalan 6 kızına ise kimlik çıkartmadı. Baba Bozan Akşam ve eşi Ayşe ise 30 sene önce vefat etti. Kimliği olmayan 5 kız kardeşten ise sadece Adile (50), 30 sene önce evlenirken eşi Kadir Beyaz’ın (52) aracılığıyla kimlik çıkarttı.

ÇOCUKLARININ DA KİMLİĞİ YOK

Kimliği olmayan kız kardeşlerden Sabiha (45), 20 sene önce Mehmet Ali Şahinoğlu (40) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten Kenan (18), Sevda (16) ve Cengiz (12) isimli 3 çocuğu dünyaya geldi. Ancak baba Mehmet Ali Şahinoğlu ise eşi Sabiha’nın kimliği olmadığı için 3 çocuğuna da kimlik çıkartmadı. Bu nedenle çocuklar da okula gidemedi ve hiçbiri okuma yazma öğrenemedi.

Screenshot_15

EŞİ CEZAEVİNE GİRİNCE KİMLİK ÇIKARTMAK İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Tarım işçisi aile, bir süre önce Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Kuzupınarı Mahallesi’ne geldi. Burada Mehmet Ali Şahinoğlu bir suçtan dolayı cezaevine girdi ve 10 sene ceza aldı. Eşi Sabiha ise kendisi ve çocukları adına kimlik çıkartmak için başvuru yaptı. Ancak başvuru yaptığı nüfus müdürlükleri prosedür gereği önce DNA testlerinin yapılması gerektiğini ardından kimliğin çıkartılabileceğini bildirdi.

Screenshot_16

2 YILDIR BEKLİYOR

Anne ve babasının mezarının açılması için 2 yıldır beklediğini söyleyen Sabiha, yıllardır kendisi ve çocukları için hayalini kurduğu kimliklere kavuşmak için bekliyor.
4 sene önce fenalaşıp hastaneye kaldırılan anne Sabiha’ya kalp ve tansiyon hastalığı tanısı konuldu ancak kimliği olmadığı içinde tedavi edilemedi. Hastaneye de gidemeyen genç kadın, komşularının verdiği ilaçları kullanıyor.

Screenshot_17

DNA TESTİ İSTENDİ

Anne Sabiha, tek isteğinin kimlik olduğunu söyleyerek, “Benim annem kütükte yok. O nedenle bize kimlik çıkmıyor. Ben 2 defa kan verdim. DNA testi için ölen annemin mezarının açılması gerektiğini söylediler. Onun için de para verdim ama yıllar geçti yine de çıkmadı kimlik. Benim babam 2 erkek çocuğunun kimliğini çıkartmış biz 6 kız kardeşin kimliğini çıkartmamış. Benim kimliğim yok, çocuklarımın da kimliği yok. Eşim de onlara kimlik çıkartmadı. Şeker ve tansiyon hastasıyım ancak hastaneye gidemiyorum. Komşudan ilaç getiriyorum onu içiyorum. Biz kimlik istiyoruz” diye konuştu.

18 yaşındaki Kenan ise kimliği olmadığı için askere gidemediğini belirterek, “Yaşım 18, askere gidemiyorum. Doktora ve okula da gidemiyorum. Babam kimlik çıkartmadı. Okula ve askere gideceğim. Kimlik istiyorum” dedi.

“HAYVANLARIN KİMLİĞİ VAR, BİZİM YOK”

16 yaşındaki Sevda da yetkililere seslenerek kimlik istedi. Genç kız, hayvanların bile kimliğinin olduğunu söyleyerek, babasının kimliğini çıkartmadığını söyledi. Genç kız, “İneklerin, kedi ve köpeklerin bile kimliği var ama bizim kimliğimiz yok. Lütfen yardım edin ve kimliğimizi çıkartın. Okula ve hastaneye gidemiyorum. Okumak, öğretmen olmak istiyorum. Ben okumadım, çocuklar okusun” ifadelerini kullandı.

Ailenin en küçük çocuğu Cengiz ise kimliği olmadığı için okula gidemediğini ve okula gidip büyüyünce öğretmen olmak istediğini söyledi.

Screenshot_18

“ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR”

Kimliksiz Sabiha'nın kız kardeşinin kocası Kadir Beyaz ise kayınbabasının sadece 2 erkek kardeşe kimlik çıkarttığını anlattı. Beyaz, “Zamanında 2 erkek kardeş için babası kimlik çıkartmış. Ancak 6 kız kardeşe kimlik çıkartmamış. Ben kendi eşimle evlenirken onu kendi amcamın kızı gösterdim, öyle kimlik çıkarttırdım. Baldızımın ise durumu halen böyle sürüyor. Eşi de cezaevinde olduğu için kimse ilgilenemiyor. Kan verdi, kanlar uyuşuyor ama yine de kimlik çıkmadı. Çocuklar okula gidemiyor, okuma yazmaları yok. Gerekenin yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kıza antrenöründen feci tokat! Sende hiç vicdan yok mu?Genç kıza antrenöründen feci tokat! Sende hiç vicdan yok mu?
19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan
Asgari ücrete zam olacak mı? Açıklama geldi!Asgari ücrete zam olacak mı? Açıklama geldi!
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

İlginizi Çekebilir

Tıkanmış tuvalet tarih oluyor! Çözümü o kadar basit ki

Tıkanmış tuvalet tarih oluyor! Çözümü o kadar basit ki

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce soyundu, sonra...

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce soyundu, sonra...

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.