KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Kimse gerçek yaşına inanmıyor! 30 yaş küçük duruyor: Gençlik sırrını verdi

Kimse gerçek yaşına inanmıyor! 30 yaş küçük duruyor: Gençlik sırrını verdi

05.12.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildimiz ve saçlarımız sağlığımız gibi yaşlandıkça değişime uğruyor. Kadınlar daha genç bir görünüm için çeşitli cilt bakım malzemeleri kullanıyor. Ancak bu malzemelerden istenilen sonuçları almak oldukça zor oluyor. Japon model Risa Hirako, en az 30 yaş küçük görünmesini sağlayan gençlik sırlarını paylaştı.

Kimse gerçek yaşına inanmıyor! 30 yaş küçük duruyor: Gençlik sırrını verdi

Japon model Risa Hirako'nun genç ve sıkı görünümü nedeniyle gerçek yaşına kimse inanmıyor. Birçok insan 51 yaşındaki Hirako'nun 20 yaşında gibi göründüğü söylüyor. Çoğu insan Hirako'nun yirmili yaşlarında olduğunu varsayar ve Instagram'da her gönderi paylaştığında, hayranları onun yorumlarını cilt bakımı ipuçlarıyla doldurur.

YAŞAM TARZI VE SEÇİMLERİNİN GENÇ GÖSTERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ekran görüntüsü 2022-12-05 155607

Ancak Olumlu Bak'a göre, Hirako'nun muhteşem genç görünümünü pahalı bir yüz kremi veya dahi bir dermatologla kopyalayamazsınız. Outlet, cilt dokusunun çoğunlukla bilinçli yaşam tarzı hareketleri sayesinde olduğunu, moda seçimlerinin de genç görünümüne katkıda bulunduğunu söyledi.

HAYATININ HER NOKTASINDA ORGANİK ÜRÜNLER KULLANIYOR

Ekran görüntüsü 2022-12-05 155125

Model, rujundan pizzasına kadar her şeyde organik maddelere öncelik veriyor. Bir Instagram başlığında, yiyeceklerde, kozmetiklerde ve hatta banyo tuzlarında organik içerikler aradığını yazdı. Satış noktası, "Hirako sık sık sağlıklı yemek yediği fotoğrafları paylaşıyor" dedi.

CİLDİNİZİ NEMLİ TUTUN

Ekran görüntüsü 2022-12-05 155016

Risa, sırlarını haykıran hayranlarına yanıt verdiği Instagram gönderilerinden birinde bu ipucundan bile bahsetmişti. "Organik yiyecekler yemeye çalışın ve mümkün olduğunca organik ürünler kullanın" diye yazdı. Ayrıca cildi günde 24 saat nemli tutmak için bir nemlendirici kullanılmasını tavsiye etti. Hirako, “vücudu toksinlerden arındırmak” için vitamin C içeren yüz serumu ve İngiliz tuzunu öneriyor.

EGZERSİZ RUTİNLERİNİ ATLAMIYOR

Ekran görüntüsü 2022-12-05 155140

Ek olarak, Olumlu Bak, Risa'nın çok aktif bir hayat yaşadığını, modellik fotoğraf çekimleri ve özel etkinlikler için seyahat ettiğini açıkladı. Outlet teorisine göre "evde neredeyse hiç kalmadığı" için, Risa'nın yatakta tembellik yaparak veya egzersiz rutinlerini atlayarak saatler geçirecek zamanı yok.

SAÇLARINDA AKILDA KALICI RENKLER TERCİH EDİYOR

Ekran görüntüsü 2022-12-05 155720

Ancak Risa'nın genç görünümünün en büyük sırrı aslında saçları olabilir. Satış noktası, "Risa, kırmızı ve pembe gibi parlak, akılda kalıcı renklerin hevesli bir hayranı gibi görünüyor ve bu renkleri stili ve manikürü için seçiyor" dedi. Tırnaklarını yaptırırken veya saç rengini değiştirirken sık sık salondan fotoğraflar paylaşıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evi buz gibi yapıyor faturayı katlıyor! Soğuğu anında kesinEvi buz gibi yapıyor faturayı katlıyor! Soğuğu anında kesin
Sonunda yüzleri gülecek! 2023 yılında aşkı bulacak burçlarSonunda yüzleri gülecek! 2023 yılında aşkı bulacak burçlar
2023’te burçları neler bekliyor? Bomba açıklamalar2023’te burçları neler bekliyor? Bomba açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
c vitamini yaşlılık Model cilt bakımı egzersiz genç japon organik eo

En Çok Okunan Haberler

Özge Ulusoy'un acı günü! Babası kazada hayatını kaybetti

Özge Ulusoy'un acı günü! Babası kazada hayatını kaybetti

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

Oğlu ödül aldı! O anlar sosyal medyayı salladı

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Milyoner'de yıllar sonra bir ilk! 1 milyon TL'ye giderken yarışmaya damgasını vurdu

Ezgi Mola'nın törendeki konuşması gündem oldu!

Ezgi Mola'nın törendeki konuşması gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.