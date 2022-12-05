Kimse gerçek yaşına inanmıyor! 30 yaş küçük duruyor: Gençlik sırrını verdi

Japon model Risa Hirako'nun genç ve sıkı görünümü nedeniyle gerçek yaşına kimse inanmıyor. Birçok insan 51 yaşındaki Hirako'nun 20 yaşında gibi göründüğü söylüyor. Çoğu insan Hirako'nun yirmili yaşlarında olduğunu varsayar ve Instagram'da her gönderi paylaştığında, hayranları onun yorumlarını cilt bakımı ipuçlarıyla doldurur.

YAŞAM TARZI VE SEÇİMLERİNİN GENÇ GÖSTERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ancak Olumlu Bak'a göre, Hirako'nun muhteşem genç görünümünü pahalı bir yüz kremi veya dahi bir dermatologla kopyalayamazsınız. Outlet, cilt dokusunun çoğunlukla bilinçli yaşam tarzı hareketleri sayesinde olduğunu, moda seçimlerinin de genç görünümüne katkıda bulunduğunu söyledi.

HAYATININ HER NOKTASINDA ORGANİK ÜRÜNLER KULLANIYOR

Model, rujundan pizzasına kadar her şeyde organik maddelere öncelik veriyor. Bir Instagram başlığında, yiyeceklerde, kozmetiklerde ve hatta banyo tuzlarında organik içerikler aradığını yazdı. Satış noktası, "Hirako sık sık sağlıklı yemek yediği fotoğrafları paylaşıyor" dedi.

CİLDİNİZİ NEMLİ TUTUN

Risa, sırlarını haykıran hayranlarına yanıt verdiği Instagram gönderilerinden birinde bu ipucundan bile bahsetmişti. "Organik yiyecekler yemeye çalışın ve mümkün olduğunca organik ürünler kullanın" diye yazdı. Ayrıca cildi günde 24 saat nemli tutmak için bir nemlendirici kullanılmasını tavsiye etti. Hirako, “vücudu toksinlerden arındırmak” için vitamin C içeren yüz serumu ve İngiliz tuzunu öneriyor.

EGZERSİZ RUTİNLERİNİ ATLAMIYOR

Ek olarak, Olumlu Bak, Risa'nın çok aktif bir hayat yaşadığını, modellik fotoğraf çekimleri ve özel etkinlikler için seyahat ettiğini açıkladı. Outlet teorisine göre "evde neredeyse hiç kalmadığı" için, Risa'nın yatakta tembellik yaparak veya egzersiz rutinlerini atlayarak saatler geçirecek zamanı yok.

SAÇLARINDA AKILDA KALICI RENKLER TERCİH EDİYOR

Ancak Risa'nın genç görünümünün en büyük sırrı aslında saçları olabilir. Satış noktası, "Risa, kırmızı ve pembe gibi parlak, akılda kalıcı renklerin hevesli bir hayranı gibi görünüyor ve bu renkleri stili ve manikürü için seçiyor" dedi. Tırnaklarını yaptırırken veya saç rengini değiştirirken sık sık salondan fotoğraflar paylaşıyor.



