Kimse gerçek yaşına inanmıyor: En az 30 yaş genç gösteriyor! Güzellik sırlarını öğrenmek isteyenler sıraya giriyor

Yaşlılık belirtileri stres, çevresel faktörler, zararlı alışkanlıklar ve genetik nedeniyle kişiden kişiye değişim gösteriyor. Kadınlar daha geç yaşlanmak için çeşitli bakım uygulamaları kullanıyor. Düzenli cilt bakımı yapmak, sağlıklı beslenmek, bol su içmek, güneş kremi sürmeyi atlamamak ve stresten uzak durmak çok daha genç görünmenizi sağlayabiliyor. TikTok'ta Julies adlı bir kadın, insanların onun gerçekte kaç yaşında olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndüklerini açıkladı.

"ÇOK GENÇ GÖRÜNÜYORSUN"

Julies, paylaştığı videoda 1974'te doğduğunu ve 48 yaşında olduğunu açıkladı. Jules, insanların neredeyse 50 yaşında olduğunu öğrendiklerinde her zaman şok olduklarını açıkladı ve insanların ona sık sık "Çok genç görünüyorsun" dediğini açıkladı.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Klipte, kaslı karnını ve kollarını sergilerken çarpıcı bir altın şeritli crop top ve düşük belli kot pantolon giyen güzel bir kadın görüyoruz. Julies, "48 yaşındayım" açıklamasını yapmadan önce gülümsedi ve yüzünü kapattı. Yaşa meydan okuyan kadının videosu, çok hızlı bir şekilde 8,2 milyon görüntülemeye ulaştığı için birçok kişinin ağzı açık kaldı.

"BENDEN GENÇ GÖRÜNÜYORSUN"

TikTok hayranı, Julies'in yaşı karşısında şaşkına döndü - birçok kadın güzellik sırları için ona yalvarırken, diğerleri onun gerçekte olduğundan 30 yaş daha genç göründüğünü düşündü. Bir kişi, “Annemden daha yaşlısın ve benden daha genç görünüyorsun” dedi. Başka bir kadın sordu: "Vay canına.. sırrın ne?!"

YAŞINA İNANMAYANLAR OLDU

Ancak birçok TikTok kullanıcısı, Julies'in yaşı hakkında doğruyu söylediğine inanmadı. Bir başkası, "İnanmayı REDDEDİYORUM" iddiasında bulundu. Başka bir kullanıcı ise "Biraz kanıt istiyorum." dedi.

