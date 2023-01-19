Kimse gerçek yaşını tahmin edemiyor! 20 yaş genç gösteren kadın basit yaşlanma karşıtı sırrını paylaştı

Gerçek yaşından çok daha genç görünen 50 yaşındaki TikToker Aimee Montgomery , ipuçlarını internette paylaştı. Videoyu izleyen sosyal medya kullancıları Aimee'nin genç görünümüne oldukça şaşırdı. Aimee, "Bu, ailemde nesilden nesile geçen bir numara," diyerek söze başladı.

"BİR TON SU İÇİN"

"E vitaminini bir gecede cildinize sürdüğünüzde, tüm kırışıklıklarınızı doldurur. Ve bu nedenle, cildinizin biraz yorgun olduğunu hissediyorsanız, biraz daha canlanmaya ihtiyacı var, E vitamini de gerçekten iyi geliyor. Güneş hasarını tersine çevir." Aimee ayrıca genç bir ışıltıyı artırmaya yardımcı olmak için 'bir ton su içilmesini' öneriyor. "Bir ton su iç çünkü bu senin cildini de dolduracak" diye ekledi.

E VİTAMİNİ MASKESİ BİR GÜNDE BİLE DEĞİŞİKLİK YARATIYOR

"E vitaminini sürdüğünüzde, hepsini emdiğinizden gerçekten emin olmak için üzerine bir maske koyabilirsiniz. Yarına kadar, tam bir değişiklik göreceksin." Healthline'a göre E vitamini yağı, yaşlanma karşıtı bir tedavi olarak yüzünüzde kullanılabilir. Tamamen emebilmesi için yatmadan önce uygulanmasını tavsiye ediliyor.

E VİTAMİNİNİ GECE UYGULAYIN

"Genellikle, E vitamini içeren bir serum veya yağ karışımını tüm yüzünüze uygulama olarak uygulayabilirsiniz. Bu, bir lekeyi tedavi etmek için E vitamini kullanmaktan, kısa bir süre güzellik bakım maskesi kullanmaktan farklıdır. E vitaminini yaşlanma karşıtı veya cilt bakım maddesi olarak gece boyunca uygulamak, ürünün cildiniz tarafından tamamen emilmesini sağlar. E vitamini antioksidan bakımından yüksektir ve kan dolaşımını etkiler. Bu nedenle insanlar, E vitamini yağının topikal kullanımından sonra ciltlerinin sıkılığında ve yapısında bir fark fark edebilir."

VAZELİN KULLANANLAR VAR

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bu güzellik sırları için teşekkür etti. Biri kendi yaşlılık karşıtı bakım tüyosunun vazelin olduğunu açıkladı. Aimee, yorumlara şunları ekledi: "Gözlerinizin çevresine çok fazla sürmeyin, zararlı olabilir."



