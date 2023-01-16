Kimse inanmamıştı! Kafasında boynuzlar çıkan kadının çektiği acının tarifi yok

Hindistan'da yaşayan 60 yaşındaki Mimiya Bai, üç yıl önce başlayan durumuyla doktorları 'şaşırttı'. Kafasında çıkan boynuzları kimseyi inandıramayan Mimiya'nın boynuzlarını görenler şaşırıp kalıyor. Üç yıldır tedavi görmek isteyen Mimiya'nın tedaviyi karşılayacak parası yok. Boynuzların neden çıktığını anlamaya çalışan doktorlar bu olayın gizemini çözemiyor.

Dr. Abhishek Jain, Mimiya'nın hastalığının silisli bir boynuz olarak bilindiğine inanıyor.

Bu hastalık vücudun herhangi bir yerinde başlayabilir. Tedavi edilebilir ve ameliyatla tedavi edilebilir, diyor. New Indian ile konuşan mşılaştığı 'fiziksel ve zihinsel acıyı kimse bilmiyor' dedi.

NEDEN OLUŞTUKLARI BİLİNMİYOR

Chipcom'un haberine göre daha önce kaydedilen insan boynuzu vakaları son derece nadir, ancak genellikle konik bir şekilde büyüyen iyi huylu veya kötü huylu keratinöz boynuzlar olan kutanöz boynuz olarak teşhis ediliyor. Bu tür boynuzların, kafadaki bir kesikten sonra radyasyona veya HPV virüsüne maruz kalmanın bir sonucu olduğu düşünülse de, aşırı derecede nadir olmaları nedeniyle neden oluştukları açık değil. Kütanoz boynuzlar ameliyatla tedavi edilebiliyor.

