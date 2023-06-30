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  4. Kimsenin doğum günü yoktu... O ülkeden yeni yasa! Herkes 1 gün içerisinde 1 veya 2 yaş gençleşti!

Kimsenin doğum günü yoktu... O ülkeden yeni yasa! Herkes 1 gün içerisinde 1 veya 2 yaş gençleşti!

30.06.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş sayma yöntemleri genel itibarıyla ülkeler arasında farklılık göstermemesine rağmen Doğu Asya ülkelerinin bazılarında bu durum farklı. Güney Kore de geleneksel yaş sayma yöntemleriyle yaş hesaplayan bir ülkeydi. Yeni çıkartılan yasayla birlikte Güney Kore'deki insanlar 1 ila 2 yaş gençleşmiş oldu.

Kimsenin doğum günü yoktu... O ülkeden yeni yasa! Herkes 1 gün içerisinde 1 veya 2 yaş gençleşti!

Doğu Asya'daki bazı ülkeler uzun yıllar boyunca geleneksel yaş sayma yöntemlerini benimsemekteydi. Aralarında Japonya, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin de bulunduğu bu ülkelerde insanlar doğduklarında 1 yaşında kabul ediliyordu. Ve doğum günü yerine Ocak ayının ilk gününde 1 yıl daha yaşlandığını varsayıyordu. Yani 31 Aralık'ta doğan bir kişi ertesi gün 2 yaşında sayılıyordu.

Japonya ve Kuzey Kore'nin bu geleneksel yaş sayma yönteminden uluslararası standartlardaki yaş hesaplama dönmesinin ardından Güney Kore'de artık geleneksel yöntemleri terk etti.

gk

DOĞUM GÜNÜ DİYE BİR ŞEY YOKTU

Güney Kore'deki geleneksel yaş hesaplama sistemine göre insanlar doğduklarında 1 yaşında kabul edilip 1 Ocak itibarıyla herkesin yaşına 1 yaş ekleniyordu. Dolayısıyla doğum günü gibi bir uygulama bulunmuyordu.

Seul yönetimi geleneksel yaş sayma yöntemlerinin gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetler yarattığını inandığı için bu uygulamayı değiştirme kararı aldı.

HERKES 1 VEYA 2 YAŞ GENÇLEŞTİ

Alınan yeni kararla birlikte Güney Kore de uluslararası yaş sayma standartlarına katılmış oldu.

Güney Koreliler yasadan memnun olduklarını ifade ediyor. Anketlere göre her 4 vatadandaştan 3'ü sistemin uluslararası standartlara gelmesini istiyordu.

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