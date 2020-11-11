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Kimsenin olmadığını fark edince... Böyle yakalandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 17:02 | Son Güncelleme

Bursa'da sadaka kutusunu çalan hırsız, güvenlik kameralarından kaçamadı. Kısa süre içinde polisler tarafından yakalanarak adliyeye çıkarılan zanlı, tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün İznik ilçesinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahiplerinin bir anlık boşluğundan faydalanan hırsız dükkanı açık bırakılan kapısından içeri girerek kolaçan etti. Etrafta kimsenin olmadığını gören şüpheli tezgahın üzerinde duran sadaka kutusunu da alarak kayıplara karıştı.

GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEDE TUTUKLANDI

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Durumu fark eden iş yeri sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İHA

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