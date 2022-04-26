Kimyasal saç boyalarına son! Evde doğal saç boyası yapabilirsiniz

Yıllarca saç boyalarının içerisinde yer alan kimyasallar nedeniyle uyarıldık. Bu sebeple birçok insan saçlarını boyamak istese de saç boyalarının zararları yüzünden bu konudan uzak duruyor. Özellikle hamilelerin saç boyalarını kullanmamaları gerekiyor. Ancak evde yapacağınız saç boyasının hiçbir zararı bulunmuyor. Aksine saçları daha parlak ve canlı gösteriyor.

KAHVERENGİ SAÇLAR İÇİN

Malzemeler

5 adet ceviz yaprağı

Yarım litre su

5 adet yeşil ceviz kabuğu

Yapılışı

Yarım litre suya ceviz yapraklarını atın.

Taze ceviz kabuklarını da keserek ilave edin ve 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın.

Daha sonra tüm karışımı bir kavanoza koyup iyice çalkalayın.

Soğuyunca saç diplerinizden başlayarak tüm saça uygulayın.

Yarım saat kadar bekletin ve durulayın.

Daha koyu tonlar elde etmek isterseniz bu tarifi saçınıza her gün uygulayabilirsiniz.

KIZIL- KESTANE RENGİ SAÇLAR İÇİN

Malzemeler

1 çay bardağı Türk Kahvesi

1 çay bardağı siyah çay

1 çay bardağı kuru maya

1 çay bardağı Kleopatra çayı

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı su

1 çay kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı kına

Yapılışı

Tüm malzemeyi bir tencerede ya da cezvede iyice karıştırın.

Kısık ateşte kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.

Daha sonra tüm malzemeyi bir bez yardımıyla süzün.

İçine 1 çay kaşığı kadar zeytinyağı ve 2 su bardağı kadar kına ilave edin ve iyice karıştırın.

Tüm saçınıza dipten uca kadar uygulayın.

Bu tarifi bir ay boyunca haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

SARI SAÇ İÇİN

Malzemeler

1 avuç papatya

1 avuç sarı kantaron

1 tatlı kaşığı çiçek yağı

Birkaç parça limon kabuğu

Yapılışı

Ocağınızı kısık ateşte ayarlayın ve tüm malzemeyi yarım litre suya ilave ederek ortalama 1 saat kaynatın.

Bu karışımı bir gün bekletin ve saçınıza dipten başlayarak uygulayın.

Saçınızı streç filmle sarın ki boya iyice saçınıza nüfuz etsin.

Bu şekilde ortalama 1-2 saat bekleyin. (Karışımı saçınızda ne kadar bekletirseniz rengi o kadar çok açılacaktır; dolayısıyla daha açık tonlar için daha uzun süre bekletebilirsiniz.)

Daha sonra güzelce durulayın.

Bu tarifi saçınıza 2 hafta da 1 uygulayarak rengin iyice oturmasını sağlayabilirsiniz.

SİYAH SAÇ İÇİN

Malzemeler

1 adet patlıcanın kabuğu

1 adet çubuk tarçın

Birkaç adet karanfil

1 yemek kaşığı siyah çay

1 yemek kaşığı adaçayı

1 yemek kaşığı kınataşı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

7-8 yemek kaşığı kına

Yapılışı

Patlıcan kabuklarını yarım litre suya atın ve haşlamaya başlayın.

Su kaynamaya başlayınca içine kabuk tarçını ve karanfili de ilave edip yarım saat kaynatın.

Daha sonra diğer malzemelerin hepsini ilave edip güzelce karıştırın.

Eğer su gözünüze az gelirse bir miktar daha kaynamış su ilave edebilirsiniz.

Karışımın üstünü streç filmle kapatıp 2 saat bekletin.

Tüm saçınıza dipten uca kadar sürün.

Ortalama 3-4 saat bekletip durulayın.

Eğer daha koyu tonlarda siyah isterseniz boyanın saçta bekleme süresini uzatabilirsiniz.

BAKIR SAÇ İÇİN

Malzemeler

1 tutam taze safran

3 yemek kaşığı kına

1 çay kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı