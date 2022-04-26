KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kimyasal saç boyalarına son! Evde doğal saç boyası yapabilirsiniz

Kimyasal saç boyalarına son! Evde doğal saç boyası yapabilirsiniz

26.04.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçınızda beyazlar çıktığı için veya renginden sıkıldığınız için saçlarınızı boyamak istiyor olabilirsiniz. Saçlarınızı boyamak istiyor ama kimyasal saç boyalarını kullanmak istemiyor musunuz? O zaman bu haber tam size göre! Artık kendiniz doğal saç boyası yapabilirsiniz. Üstelik çok az malzeme ile çok kolay bir şekilde hazırlayacağınız saç boyası saçınızın çok daha bakımlı durmasını sağlayacaktır.

Kimyasal saç boyalarına son! Evde doğal saç boyası yapabilirsiniz

Yıllarca saç boyalarının içerisinde yer alan kimyasallar nedeniyle uyarıldık. Bu sebeple birçok insan saçlarını boyamak istese de saç boyalarının zararları yüzünden bu konudan uzak duruyor. Özellikle hamilelerin saç boyalarını kullanmamaları gerekiyor. Ancak evde yapacağınız saç boyasının hiçbir zararı bulunmuyor. Aksine saçları daha parlak ve canlı gösteriyor.

KAHVERENGİ SAÇLAR İÇİN

k5

Malzemeler

5 adet ceviz yaprağı
Yarım litre su
5 adet yeşil ceviz kabuğu

Yapılışı

  • Yarım litre suya ceviz yapraklarını atın.
  • Taze ceviz kabuklarını da keserek ilave edin ve 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın.
  • Daha sonra tüm karışımı bir kavanoza koyup iyice çalkalayın.
  • Soğuyunca saç diplerinizden başlayarak tüm saça uygulayın.
  • Yarım saat kadar bekletin ve durulayın.
  • Daha koyu tonlar elde etmek isterseniz bu tarifi saçınıza her gün uygulayabilirsiniz.

KIZIL- KESTANE RENGİ SAÇLAR İÇİN

k4

Malzemeler

1 çay bardağı Türk Kahvesi
1 çay bardağı siyah çay
1 çay bardağı kuru maya
1 çay bardağı Kleopatra çayı
1 çay kaşığı tuz
3 su bardağı su
1 çay kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı kına

Yapılışı

  • Tüm malzemeyi bir tencerede ya da cezvede iyice karıştırın.
  • Kısık ateşte kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.
  • Daha sonra tüm malzemeyi bir bez yardımıyla süzün.
  • İçine 1 çay kaşığı kadar zeytinyağı ve 2 su bardağı kadar kına ilave edin ve iyice karıştırın.
  • Tüm saçınıza dipten uca kadar uygulayın.
  • Bu tarifi bir ay boyunca haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

SARI SAÇ İÇİN

k7

Malzemeler

1 avuç papatya
1 avuç sarı kantaron
1 tatlı kaşığı çiçek yağı
Birkaç parça limon kabuğu

Yapılışı

  • Ocağınızı kısık ateşte ayarlayın ve tüm malzemeyi yarım litre suya ilave ederek ortalama 1 saat kaynatın.
  • Bu karışımı bir gün bekletin ve saçınıza dipten başlayarak uygulayın.
  • Saçınızı streç filmle sarın ki boya iyice saçınıza nüfuz etsin.
  • Bu şekilde ortalama 1-2 saat bekleyin. (Karışımı saçınızda ne kadar bekletirseniz rengi o kadar çok açılacaktır; dolayısıyla daha açık tonlar için daha uzun süre bekletebilirsiniz.)
  • Daha sonra güzelce durulayın.
  • Bu tarifi saçınıza 2 hafta da 1 uygulayarak rengin iyice oturmasını sağlayabilirsiniz.

SİYAH SAÇ İÇİN

k2

Malzemeler

1 adet patlıcanın kabuğu
1 adet çubuk tarçın
Birkaç adet karanfil
1 yemek kaşığı siyah çay
1 yemek kaşığı adaçayı
1 yemek kaşığı kınataşı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı sirke
7-8 yemek kaşığı kına

Yapılışı

  • Patlıcan kabuklarını yarım litre suya atın ve haşlamaya başlayın.
  • Su kaynamaya başlayınca içine kabuk tarçını ve karanfili de ilave edip yarım saat kaynatın.
  • Daha sonra diğer malzemelerin hepsini ilave edip güzelce karıştırın.
  • Eğer su gözünüze az gelirse bir miktar daha kaynamış su ilave edebilirsiniz.
  • Karışımın üstünü streç filmle kapatıp 2 saat bekletin.
  • Tüm saçınıza dipten uca kadar sürün.
  • Ortalama 3-4 saat bekletip durulayın.
  • Eğer daha koyu tonlarda siyah isterseniz boyanın saçta bekleme süresini uzatabilirsiniz.

BAKIR SAÇ İÇİN

k1

Malzemeler

1 tutam taze safran
3 yemek kaşığı kına
1 çay kaşığı zerdeçal
1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

  • Yarım fincan sıcak suya bir tutam safranı atıp yarım saat kadar bekletin ve süzün.
  • Daha sonra bir kaba kınayı, zerdeçalı, safranı ve zeytinyağını koyup üstüne bir miktar ılık su ilave edip güzelce karıştırın.
  • Karışımı tüm saçınıza dipten uca uygulayın ortalama 4 saat kadar bekletin.
  • Bakır ve turuncu tonları kolay akabildiği için rengin oturması adına en az 2 kez, hafta da 1 olmak üzere bu tarifi uygulamanız tavsiye edilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saçlarınız hiç olmadığı kadar gür olacak! Saçı kısa sürede gürleştiren tarif Saçlarınız hiç olmadığı kadar gür olacak! Saçı kısa sürede gürleştiren tarif
Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Arjantin'deki hayatını bırakıp o köye geldi! İşte son hali

Arjantin'deki hayatını bırakıp o köye geldi! İşte son hali

Uğur Yücel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş...

Uğur Yücel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş...

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Sakın yapmayın! İlk buluşmada yapılan hatalar

Sakın yapmayın! İlk buluşmada yapılan hatalar

İlginizi Çekebilir

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.