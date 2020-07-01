Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin konuştu

Kahramanmaraş’ta yaşayan Eser Efsane ile Gaziantep’te yaşayan Damla Efsane, 10 ay nişanlı kaldıktan sonra nikah masasına oturdu. Daha sonra düğün hazırlıklarına başlayan çiftin aileleri, alışveriş nedeniyle tartıştı. Kız tarafı düğünden vazgeçince çift, Kahramanmaraş'a kaçtı.

Aile büyüklerinin araya girmesi üzerine Damla Efsane'nin ailesi düğüne izin verdi.

Geçen yıl 20 Eylül akşamı, kız evinin önünde kına gecesi düzenlendi. Ancak kınada, gelinin babası Mehmet Gökbulut, damat Eser Efsane'yi boğazını keserek, öldürdü. Annesi Meryem Fidan'ı da ağır yaraladı. Gökbulut ile cinayete yardım ettikleri iddia edilen eşi Ayyuş Gökbulut, oğlu Cafer Gökbulut ve kayınbiraderi Gökhan Gökbulut, tutuklandı.

Haklarında Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Gökbulut ile diğer 3 sanık bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

'EŞYA ALIMI NEDENİ İLE AİLELER TARTIŞTI'

Duruşmada, SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen gelin Damla Efsane, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Olay sırasında baygınlık geçirdiğini dile getiren Damla Efsane, "Aileler arasında eşya yüzünden tartışma çıktı. Bunun üzerine Eser, beni Kahramanmaraş'a kaçırdı. Sonra ailem geldi. Barıştık ve düğün tarihi belirlendi. Her şey çok güzeldi. O geceye kadar her şey çok güzel gitti. O gece, kına sonrası bir anda ortalık karıştı, ondan sonrasını bayıldığım için hatırlamıyorum" dedi.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

DHA

