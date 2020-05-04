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  4. Kınalıada'dan yükselen dumanlar panik yarattı

Kınalıada'dan yükselen dumanlar panik yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 17:44 | Son Güncelleme

Kınalıada'dan yükselen dumanları görenler yangın çıktığını sanarak çok sayıda ihbarda bulundu. Ancak dumanların belediyenin kontrollü olarak çöp yakması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Kınalıada'dan yükselen dumanlar panik yarattı

Kınalıada'dan saat 15.00 sıralarında dumanlar yükseldi. Dumanları görenler panikle çok sayıda ihbarda bulundu. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Belediyenin kontrollü çöp yakması nedeniyle adadan duman yükseldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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