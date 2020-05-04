Kınalıada'dan yükselen dumanlar panik yarattı

K\u0131nal\u0131ada'dan saat 15.00 s\u0131ralar\u0131nda dumanlar y\u00fckseldi. Dumanlar\u0131 g\u00f6renler panikle \u00e7ok say\u0131da ihbarda bulundu. Ancak ger\u00e7ek k\u0131sa s\u00fcrede ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \nBelediyenin kontroll\u00fc \u00e7\u00f6p yakmas\u0131 nedeniyle adadan duman y\u00fckseldi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\nKaynak: DHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bu sabah \u0130stanbul!MHP'li vekil a\u00e7\u0131klad\u0131: May\u0131s sonunda g\u00fcnl\u00fck vaka say\u0131s\u0131n\u0131n 100'\u00fcn alt\u0131na inmesini bekliyoruzG\u00f6ren \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131! Koronavir\u00fcs maskesiyle yollara d\u00fc\u015ft\u00fc