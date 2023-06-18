Kınayla boyadığı saçı felakete dönüştü! David Bowie'ye benzetildi

Mykela, sarı saçlarının rengini değiştirmek için kına kullanmaya karar verdi. Evde hazırladığı karışımla saç rengini değiştiren Mykela, saçlarında gördüğü değişimi anbean paylaştı. TikTok hesabında yayınladığı video kısa süre içerisinde birçok kişiye ulaştı.

Video, Mykela'nın banyosunda yeni açılmış sarı saçlarını göstermesiyle başladı.

"Saçımı açtım ve tamamen doğal kına ile boyayacağım." diyerek üzerinde 'doğal kırmızı' yazan bir kına paketini havaya kaldırdı. "Kırmızı bir renk alacağım ama nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum." dedi.

FAZLA ELMA SİRKESİ KULLANDI

Isıya dayanıklı cam bir kaseye sıcak siyah çay koyarak bir sonraki talimatı okudu.

"Elma sirkesi veya limon suyu kullanmanız gerektiğini söylüyor ve her iki malzemeyi de ne kadar çok kullanırsanız, sonuçlar o kadar derin olur" diyor. Mykela iki yemek kaşığı elma sirkesini karışıma ekledikten sonra hatasını anladı. "Bu karışım için gerekenin yalnızca yarısı kadar saçım var, bu yüzden bu kadar çok elma sirkesi kullanmamalıydım" dedi.

Çay ve sirkeyi kına ile karıştırarak karışımı saçına sürdü. Saçında beklettiği karışımı sekiz ila on saat boyunca streç filmle sardı. Ardından duşa girdikten sonra sardığı boneyi çıkartarak sonuçları gösterdi. Saçlarının neon turuncu olduğunu ve böyle bir renk elde etmeyi istemediğini paylaştı.





