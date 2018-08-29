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Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş ile klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.

Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş ile klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.

Kınık Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için dün saat 21.00'de, Poyracık Meydanı'nda konser programı düzenledi. Program Akhisar ve Kınık belediyelerin halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı. Ardından klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahneye çıktı. Klarnetiyle 'İstanbul İstanbul olalı' parçasını çalan Hüsnü Şenlendirici, Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş'i sahneye çağırarak, konseri birlikte sürdürdü. Konseri izleyen yaklaşık 1000 kişi, keyifli zaman geçirdi.

Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, "26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan, zaferde emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vatan için şehit düşenleri rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Doğruer, program sonunda Suzan Kardeş ve Hüsnü Şenlendirici'ye plaket verdi, Kınık kilimi hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseriKınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseriKınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseriKınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

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30 Ağustos 30 Ağustos Zafer Bayramı Kınık

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