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  4. Kira zammı tartışması 'alevli' bitti! Benzin döküp oteli ateşe verdi

Kira zammı tartışması 'alevli' bitti! Benzin döküp oteli ateşe verdi

14.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde çıkan yangında 2'si çocuk 12 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangını çıkardığı belirlenen, otelin altındaki barın işletmecilerinden M.O (30) gözaltına alındı. Şüpheli M.O'nun ifadesinde, otelin işletmecisi Y.K. ile kira zammı konusunda sık sık tartıştıklarını ve benzin dökerek sadece barı yakmak istediğini söylediği öğrenildi. İşte olayın detayları...

Kira zammı tartışması 'alevli' bitti! Benzin döküp oteli ateşe verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi 209 Sokak'taki 30 odalı bir otelin alt katındaki bar kısmında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle alevler, çevredeki otellere sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen bu kişiler taburcu edildi.

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KİRA ZAMMI TARTIŞMASI

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen, otelin altındaki barın işletmecilerinden M.O'yu (30) gözaltına aldı.

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Şüpheli M.O'nun ifadesinde, otelin işletmecisi Y.K. ile kira zammı konusunda sık sık tartıştıklarını ve birikmiş kızgınlığının etkisiyle benzin dökerek sadece barı yakmak istediğini söylediği öğrenildi.

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Yangının kontrolden çıkarak otele sıçradığını öne süren şüphelinin, pişman olduğunu ifade ettiği belirtildi.

AA

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yangın Muğla otel Kira
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