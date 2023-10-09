Kiracı ve ev sahibi arasında sorun çözülemiyor! Arabulucular da arayı bulamıyor

Bir yanda kiracılar bir yanda ev sahipleri... Sorun bitmiyor. Kira anlaşmazlıklarında arabulucuya gidenlerin yarısı uzlaşamıyor, arabulucular da çözemiyor.

"4 BİN 500 BAŞVURUNUN..."

Avukat-Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kira bedelini, kiracı yüzde 25 oranında, mal sahibi ise daha fazla artırmak istiyor. Bu noktada taraflar uzlaşamıyorlar. Son 1 ay içerisinde arabuluculuk başvuru sayısı 35 bin, bunlar içinde kira kaynaklı ihtilaflar 25 bin, arabulucu sayısı ise 4 bin 500 civarında. 4 bin 500 başvurunun 2 bin 500'ü uzlaşmayla, 2 bin 100 civarı da uzlaşmamayla çözümlendi" dedi.

KİRACILAR ZAMAN KAZANIYOR

Kanal D Haber'in haberine göre taraflar anlaşamayınca işin daha çok mahkemeye gitmesini istiyorlar. O tür davaların süresi ortalama 2-3 yıl, bu da kiracılara zaman kazandırıyor. İstenilen kira ile ödenen kiranın arasındaki uçurum uzlaşmayı engelliyor.

SÜRECİN DAVALIK OLMASI YOLUNU SEÇİYOR

Evin tahliyesi için yapılan başvurularda da durum aynı. Kiracı çıktığında aynı fiyata ev bulmayacağını bildiği için sürecin davalık olması yolunu seçiyor.

