Kiracısıydı, sahibi oldu! Google, Londra'daki bina için 1 milyar doları gözden çıkardı

Arama motoru denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Google, son olarak kiracısı olduğu binayı satın alacağını duyurmasıyla gündeme geldi.

KİRACISI OLDUĞU BİNAYI SATIN ALIYOR

Reuters'ın haberinde; teknoloji devi Google'ın kiracısı olduğu Londra'nın merkezindeki Central Saint Giles binasını satın almak için 1 milyar dolar harcadığı belirtildi.

İngiltere'de 6.400 kişiyi istihdam eden Google'ın satın aldığı Covent Garden'a yakın, Central Saint Giles binasını yenilemeyi planladığı da kaydedildi.

Google'ın binayı yüz yüze ekip çalışması ve hibrit çalışma için yenilemeyi ve bireyler için daha fazla alan yaratmayı planladığı ifade edildi.

TEMİZ HAVADA ÇALIŞACAKLAR

Şirketten yapılan açıklamada, temiz havada çalışmak için açık havada kapalı çalışma alanlarının da yer alacağı bildirildi.

Ayrıca Google, İngiltere'de 10.000 çalışan kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in CFO'su Ruth Porat, "Yaklaşık 20 yıldır İngiltere'de faaliyet gösterme ayrıcalığına sahibiz ve Central Saint Giles’teki satın almamız, ülkenin büyümesine ve başarısına olan bağlılığımızı yansıtıyor" dedi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise "Google'ın istihdama yaptığı bu yatırım, İngiltere'de dünyanın önde gelen bir teknoloji merkezi olarak büyük bir güvenoyu" ifadelerini kullandı.

OFİSE DÖNÜŞÜ ERTELEMİŞTİ

Google geçtiğimiz ay yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilişkin artan endişeler nedeniyle küresel olarak ofise dönüş planını ertelemişti.

Ancak Google'ın Londra'daki satın alımının, şirketin ofise olan inancını gösterdiği ifade edildi.

