Kireç lekelerini saniyeler içinde yok ediyor! Tek malzeme yeterli

Banyo ve mutfaklarda sıkça görülen beyaz lekeler, suyun içerdiği kireç ve minerallerin musluk yüzeyinde birikmesiyle oluşuyor. Zamanla sertleşen bu kalıntılar, muslukların mat görünmesine neden oluyor.
Son dönemde sosyal medyada yayılan alüminyum folyo yöntemi ise bu lekeleri temizlemenin en pratik yollarından biri olarak öne çıkıyor.
Yöntemin temelinde, alüminyumun yüzeydeki mineral birikintilerini nazikçe aşındırması yer alıyor. Hafif nemlendirilen alüminyum folyo, krom kaplamaya zarar vermeden kireç kalıntılarının temizlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda muslukların eski parlak görünümünü yeniden kazandırabiliyor.
Bu yöntemi uygulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:
İlk uygulamada bile gözle görülür sonuç alınabildiği belirtilirken, haftada bir kez düzenli uygulanmasının musluklarda kireç oluşumunu azaltmaya ve parlak görünümü korumaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.
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