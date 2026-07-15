Kireç lekelerini saniyeler içinde yok ediyor! Tek malzeme yeterli

Banyo ve mutfaklarda sıkça görülen beyaz lekeler, suyun içerdiği kireç ve minerallerin musluk yüzeyinde birikmesiyle oluşuyor. Zamanla sertleşen bu kalıntılar, muslukların mat görünmesine neden oluyor.

Son dönemde sosyal medyada yayılan alüminyum folyo yöntemi ise bu lekeleri temizlemenin en pratik yollarından biri olarak öne çıkıyor.

ALÜMİNYUM FOLYO NEDEN İŞE YARIYOR?

Yöntemin temelinde, alüminyumun yüzeydeki mineral birikintilerini nazikçe aşındırması yer alıyor. Hafif nemlendirilen alüminyum folyo, krom kaplamaya zarar vermeden kireç kalıntılarının temizlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda muslukların eski parlak görünümünü yeniden kazandırabiliyor.

ALÜMİNYUM FOLYO İLE MUSLUK NASIL TEMİZLENİR?

Bu yöntemi uygulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Küçük bir parça alüminyum folyo kesin.

Folyoyu hafifçe suyla nemlendirin.

Musluğu dairesel ve yumuşak hareketlerle ovalayın.

Beyaz lekelerin yoğun olduğu bölgelere biraz daha fazla odaklanın.

Ardından musluğu suyla durulayın ve temiz, kuru bir bezle silin.

DÜZENLİ UYGULANDIĞINDA ETKİSİ ARTIYOR

İlk uygulamada bile gözle görülür sonuç alınabildiği belirtilirken, haftada bir kez düzenli uygulanmasının musluklarda kireç oluşumunu azaltmaya ve parlak görünümü korumaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.