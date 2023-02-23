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Kireçten tamamen kurtulmanız mümkün! Bir gecede tüm kireci çözüyor

23.02.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metal eşyaların üzerinde biriken kireçler bakımsız ve pis bir görünüme sebep oluyor. Mutfak ve banyo kireçlerinden kurtulmak için çeşitli ürünler kullanılıyor. Temizlik uzmanı olarak bilinen Bayan Hinch sadece bir gecede tüm kireçlerden kurtulmanızı sağlayacak yöntemi paylaştı.

Kireçten tamamen kurtulmanız mümkün! Bir gecede tüm kireci çözüyor

Musluklarda biriken kireçleri göz ardı etmek bu kireçleri çıkarmanın zorlaşmasına neden oluyor. Kireçler zamanla muslukların performansını etkileyerek basıncın düşmesine yol açabiliyor. Temizlik uzmanı Bayan Hinch'e temizlik hakkında birçok ipucu soruluyor. Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda musluklardaki kireci çıkarmanızı sağlayacak tüyoyu açıkladı.

BEYAZ SİRKE ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

Bir kişi “Lütfen yardım edin! Bu kireci banyo musluğumdan nasıl çıkarabilirim? Çeşitli ürünler denememe rağmen kireci çıkartamadım.” dedi. Bayan Hinch hayranları, beyaz sirke tüyosu da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler önerdi.

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Pauline Buxton şu yorumu yaptı: "Pamuğa batırılmış beyaz sirkeyi musluğun kireçli alanına sararak sabitleyin. Bir gece boyunca sirkeli pamuğu muslukta bekletin." dedi.

Hallie Welsh, " Bu yöntemi kabul ediyorum. Kireçli alanı beyaz sirke ile ıslatmaya çalışın, kireç bir gecede kaybolacak, bu harika." diyerek beyaz sirkenin etkili sonuçlar çıkardığı belirtti.

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