Kireçten tamamen kurtulmanız mümkün! Bir gecede tüm kireci çözüyor

Musluklarda biriken kireçleri göz ardı etmek bu kireçleri çıkarmanın zorlaşmasına neden oluyor. Kireçler zamanla muslukların performansını etkileyerek basıncın düşmesine yol açabiliyor. Temizlik uzmanı Bayan Hinch'e temizlik hakkında birçok ipucu soruluyor. Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda musluklardaki kireci çıkarmanızı sağlayacak tüyoyu açıkladı.

BEYAZ SİRKE ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

Bir kişi “Lütfen yardım edin! Bu kireci banyo musluğumdan nasıl çıkarabilirim? Çeşitli ürünler denememe rağmen kireci çıkartamadım.” dedi. Bayan Hinch hayranları, beyaz sirke tüyosu da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler önerdi.

Pauline Buxton şu yorumu yaptı: "Pamuğa batırılmış beyaz sirkeyi musluğun kireçli alanına sararak sabitleyin. Bir gece boyunca sirkeli pamuğu muslukta bekletin." dedi.

Hallie Welsh, " Bu yöntemi kabul ediyorum. Kireçli alanı beyaz sirke ile ıslatmaya çalışın, kireç bir gecede kaybolacak, bu harika." diyerek beyaz sirkenin etkili sonuçlar çıkardığı belirtti.

